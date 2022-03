Más de 80 personas fallecieron por covid-19 este martes en Colombia

Este martes primero de marzo, el Ministerio de Salud reportó 1.218 nuevos casos de contagio de coronavirus a nivel nacional, además de 87 fallecidos a causa del virus. Según el MinSalud, 81 de las muertes son de días anteriores. Con estas cifras, el total de contagios en todo el país suma 6.065.801.

Según datos oficiales, desde el inicio de la pandemia se han recuperado 5.892.530 pacientes y fallecido 138.854.

Así mismo, las autoridades de salud indicaron que este 1.° de marzo se procesaron 30.251 pruebas: 10.297 PCR y 19.954 de antígeno, con lo que la cifra de casos activos se ubica en 12.622.

#ReporteCOVID19 1 de marzo:



1.967 recuperados

1.218 nuevos casos

87 Fallecidos



Muestras: 30.251

PCR: 10.297

Antígeno: 19.954



Total:



5.892.530 recuperados

6.065.801 casos

138.854 fallecidos

33.224.395 muestras procesadas

12.622 activos

https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/MplC6MlA15 — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 1, 2022

Así se distribuyeron los casos nuevos de covid-19 en algunas zonas del país este martes:

Bogotá: 440

Santander: 121

Cundinamarca: 91

Valle: 78

Antioquia: 57

Cesar: 51

Huila: 44

Putumayo: 39

Norte de Santander: 38

Risaralda: 32

Barranquilla: 25

Córdoba: 21

Boyacá: 20

Casanare: 16

Las personas que fallecieron tenían comorbilidades preexistentes de hipertensión, diabetes, obesidad, desnutrición y enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con el reporte.

Según el INS, en el país hay 222 conglomerados. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

No más tapabocas en espacios abiertos de algunas zonas

Tal como lo había anticipado el Gobierno nacional, a partir de este martes (1.° de marzo) el uso de tapabocas ya no será obligatorio en espacios abiertos, es decir, zonas al aire libre.

La excepción cobija a los municipios que hayan superado el 70 % del esquema de vacunación. Sin embargo, esta medida no aplicará para espacios cerrados, donde seguirá siendo requerido el uso de mascarilla.

En ese sentido, 451 municipios del país, los cuales ya cumplen con los requisitos y están habilitados para levantar la restricción. Vale la pena reiterar que la medida aplica únicamente para zonas al aire libre, por lo que su uso en espacios cerrados seguirá siendo obligatorio en todo el país, según lo informado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Expedimos resolución que detalla los lineamientos de uso de tapabocas en el país. El #ViceSalud, @GERMANESCOBARM, explica en qué consisten las nuevas decisiones adoptadas. pic.twitter.com/8Qr4rpcDsH — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 1, 2022

“No habrá necesidad de usar tapabocas en la calle, estadios y en general todos los espacios abiertos donde haya ventilación directa de aire”, manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. No obstante, aclaró que “sí hay necesidad en los espacios cerrados, lo que quiere decir que debemos andar con el tapabocas en el bolso o bolsillo para que cuando entremos a un lugar cerrado donde no hay ventilación directa, se pueda usar efectivamente”.

Respecto a las instituciones educativas, el Ministerio de Salud recomendó el uso de tapabocas en los salones de clase, pero se podrá quitar “en la hora del recreo, en espacio abierto y de manera controlada”.

El listado de los municipios que ya completaron o superaron el 70 % del Plan Nacional de Vacunación es encabezado por Yacuanquer, en Nariño; Santuario, en Risaralda, Villarrica y Suarez, en Tolima, y Obando, en Valle del Cauca. Le siguen El Cocuy, en Boyacá; Salento, Quindío; San Benito, Santander, y Socha, también en la región boyacense.