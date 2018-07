Así se celebraron en Twitter los 120 años de García Lorca

Federico García Lorca fue poeta y dramaturgo español. Nació el 5 de junio de 1898, estudió Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada y en una serie de viajes que realizó por España conoció a otro grande de las letras: Antonio Machado.

Inició su trabajo intelectual en la revista Gallo hacia 1928 y posteriormente combinó sus pasiones, teatro y poesía. Por su popularidad y sus numerosas declaraciones a la prensa contra las injusticias sociales se convirtió en un personaje incómodo para la corriente política de derecha. De allí que fuera detenido y fusilado el 18 de agosto de 1936, muriendo a la edad de 38 años.

Le recomendamos: Mario Mendoza es un fenómeno editorial

Este año, se celebran 120 años desde el día de su nacimiento. Por esa razón, Twitter se vistió de miles de trinos en los que sus usuarios celebraron su vida y recordaron algunas de sus más célebres oraciones y obras. Estos son algunos de los tuits que homenajearon al autor de “Bodas de Sangre” y “Poeta en Nueva York”.

Hoy, hace 120 años del nacimiento de Federico García Lorca “??Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir “amor, amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan??” pic.twitter.com/LvA7xWmYaI

Puede interesarle: Los artistas que transgredieron con su locura

Algunas celebridades trinaron en honor a García Lorca.

En el 120º aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, rescato unas sabias palabras que Lola Flores dedicó a uno de los mayores genios que ha parido España. "¡Hay que conocer a Lorca antes que a los Beatles", decía. Razón no le faltaba. pic.twitter.com/itL3JHgIZb

"No hay más que un millón de herreros

forjando cadenas para los niños que han de venir.

No hay más que un millón de carpinteros

que hacen ataúdes sin cruz.

No hay más que un gentío de lamentos

que se abren las ropas en espera de la bala." Federico García Lorca pic.twitter.com/drFkKtkjYu