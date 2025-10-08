Top 5 de las películas de Netflix que están en tendencia y no debería perderse

Una de las plataformas de streaming de más reconocidas es Netflix, gracias a su servicio en el que los usuarios pueden acceder variedad de contenido en series, películas, documentales originales, e incluso juegos interactivos.

Diferentes producciones cinematográficas han logrado ser las más populares a nivel global, superando las cien mil millones de visualizaciones y consolidándose como parte del top que realiza esta plataforma.

Esta plataforma estadounidense realiza un ranking semanal, en donde aparecen las películas más vistas y más populares en Colombia y otros países, junto a la sinopsis de cada producción.

5. El corazón de mi niña

Tras años en prisión por un crimen que no cometió, un padre inicia una cacería contra el sindicato que secuestró a su hija, decidido a desatar violencia y venganza.

Una película taiwanesa agregada recientemente a Netflix y protagonizada por Joseph Chang, conocido por su papel en la película Eternal Summer (2006), por la que fue nominado a dos premios Golden Horse.

El corazón de mi niña es una de las películas que está en el top 10 de Netflix. | Foto: Captura de Netflix

4. Godzilla y Kong: El nuevo imperio

La búsqueda de Kong de su propia especie en la Tierra Hueca lleva a rivalidades destructivas que amenazan la paz que Godzilla mantiene entre monstruos y humanos.

Durante la expedición descubre una antigua civilización y un hombre que planea imponer el dominio absoluto, así que, Kong y Godzilla deben unirse para enfrentarlo y proteger el equilibrio del mundo.

3. Rut y Booz

Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta y empieza de cero en un pueblo de Tenesí. Allí encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.

En esta producción aparecen reconocidos actores y actrices como: Serayah McNeill, Tyler Lepley, Phylicia, Nijah Brenea, James Lee Thomas, Kenneth Edmonds y Jermaine Dupri.

2. Las guerreras k-pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Además, no solo ha encantado por su trama y animación, pues algunos espectadores han realizado covers, cosplays y coregrafías, en donde también se ha destacado la banda sonora de KPop Demon Hunters, la cual incluye una asociación con la compañía de K-pop The Black Label.

Una de las películas que se ha mantenido en el top durante 16 semanas, convirtiéndose en la más vista de la plataforma y alcanzando la cifra más alta con 314,2 millones de visualizaciones.

Las guerreras k-pop es una de las películas más vistas en Netflix. | Foto: Captura de Tudum by Netflix

1. French Lover