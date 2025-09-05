Suscribirse

Este es el ‘soundtrack’ de una de las películas del top 10 de Netflix en Colombia; esta es la lista de las canciones

Una de las películas más vistas de la plataforma de ‘streaming’ en Colombia.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

5 de septiembre de 2025, 10:50 p. m.
Netflix es una de las plataformas de streaming más populares en las que se encuentran diversidad de películas, series, documentales de diferentes géneros cinematográficos, e incluso juegos interactivos.

De igual manera, esta plataforma ofrece un top 10 de lo más visto en la semana a nivel mundial y en cada uno de los países. En Colombia estas son las tres películas que más populares que no debería perderse.

3. El club del crimen de los jueves

Una película que se estrenó el pasado 28 de agosto y se ha mantenido en el top 10 en 91 países. Trata sobre un grupo de cuatro jubilados que ama resolver casos antiguos y deciden convertirse en detectives, por lo que se ven envueltos en un verdadero homicidio

2. Las guerreras k-pop

Las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey que cuando no están llenando estadios, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Esta producción no solo ha encantado por su trama y animación, pues algunos espectadores han realizado covers, cosplays y coregrafías, en donde también se ha destacado la banda sonora de KPop Demon Hunters, la cual incluye una asociación con la compañía de K-pop The Black Label.

Según lo que dice en internet, este grupo ha logrado estar en las listas más altas de este año, con ocho de sus canciones en Billboard Hot 100 y alcanzó el número dos en Billboard 200 de todos los géneros.

Esta es la lista completa de canciones de la película:

  • “Takedown” - Interpretada por Twice (Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung)
  • “How It’s Done”- Interpretada por Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)
  • “Soda Pop”- Interpretada por Saja Boys (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, SamUIL Lee)
  • “Golden”- Interpretada por Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)
  • “Strategy”- Interpretada por Twice (Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung)
  • “Your Idol”- Interpretada por Saja Boys (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, SamUIL Lee)
  • “Free”- Interpretada por Ejae y Andrew Choi
  • “What it Sounds Like”- Interpretada por Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)
  • “Love, Maybe”- Interpretada por MeloMance
  • “Path”- Interpretada por Jokers
  • “Score Suite”- Interpretada por Marcelo Zarvos

1. Caerás

La película alemana que se desarrolla en España y se basa en relaciones amorosas, drama, complicaciones familiares, deseo y mentiras, aventuras románticas en la que todo comienza cuando Lili viaja a Mallorca a visitar a su hermana Valeria que se casará en cuatro meses y al llegar, descubre intenta descubrir las verdaderas intenciones de su cuñado.

