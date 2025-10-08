Chicago Cubs y Milwaukee Brewers dieron un apasionante partido: este fue el ganador

Chicago Cubs logró este miércoles, 8 de octubre, una victoria muy ajustada ante Milwaukee Brewers en un partido en el que no tenía margen de error.

Sal Frelick produjo la primera rayita del partido para los Cerveceros en el Wrigley Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos, con un elevado de sacrificio que remolcó la carrera de Christian Yelich en la entrada inicial.

Cachorros respondió de forma contundente con cuatro carreras en ese mismo inning, comenzando con un jonrón de Michael Busch.

Milwaukee fue recortando terreno de la mano de Jake Bauers, que pegó primero un sencillo para la carrera de Frelick en el sexto episodio y después conectó un cuadrangular en el séptimo.

Con solo una carrera de ventaja, el bullpen de Cachorros resistió hasta sellar un triunfo que alarga la serie hasta el cuarto partido, que se llevará a cabo el próximo jueves, de nuevo en el Wrigley Field de Chicago.

El vencedor chocará en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con el ganador de la eliminatoria entre Philadelphia Phillies y Los Ángeles Dodgers, que dominan por 2 victorias a 0 y podían culminar la barrida el miércoles ante su público en el Dodger Stadium de California, Estados Unidos.

De avanzar el equipo angelino esta noche, sería el único en hacerlo en tres partidos, puesto que a los demás rivales les ganaron al menos un partido, teniendo así el actual campeón una ventaja por los días de descanso.

A primera hora, Detroit Tigers igualó la serie a dos victorias con Seattle Mariners en el Comerica Park de Michigan, Estados Unidos, por lo que será necesario un quinto y último partido que decida el clasificado a la final de la Liga Americana.

La otra serie que se lleva a cabo es la que disputan Toronto Blue Jays y New York Yankees. El equipo canadiense aplazó su clasificación debido a la derrota sufrida recientemente frente a los Bombarderos del Bronx.

Actualmente, la serie está dos victorias a una a favor de Azulejos, que con una victoria la noche de este miércoles podría eliminar a los actuales subcampeones de la Serie Mundial.

Octubre avanza con pie firme y, de a poco, se ven equipos más o menos perfilados para la Serie Mundial, dejando a algunos fanáticos con las expectativas por las nubes y a otros con los ojos puestos en la siguiente temporada.