"Relanzar ‘Version 2.0’ es como morder la magdalena”: Shirley Manson

Algunos artistas odian las entrevistas, otros apenas si las cumplen y unos pocos las disfrutan y no se ahorran palabras o anécdotas. Por fortuna para el entrevistador, Shirley Manson hace parte del último grupo. Escocesa de 51 años, amable, paciente y risueña, la cantante habló con Semana, sobre el relanzamiento de Version 2.0, el segundo disco de su carrera y el que los llevó a la estratósfera del éxito a finales de los años noventas (1998). Ahora que lo vuelven a lanzar, a manera de homenaje en su cumpleaños veinte, Manson y sus compañeros de banda le suman material que los fanáticos pedían, lados B. Esto le dijo a SEMANA sobre ese disco, sobre cuál es su manera favorita de escuchar música y qué bandas le han llamado la atención en este aluvión de propuestas que día a día llegan al mercado.

SEMANA: Garbage relanza el ‘Version 2.0’, ¿qué los ha motivado a tomar este paso?

S.M.: Es una buena pregunta pues, en el fondo, se trata de un experimento muy egoísta e interesado. Hace dos años lanzamos una reedición de nuestro álbum debut Garbage porque nuestro manager insistió en que valía la pena honrar lo que había representado para nosotros. Los fans, por su parte, también hicieron su clamor y lo pedían en vinilo. Así que accedimos, un poco reacios, pero la pasamos increíble cuando salimos en la pequeña gira de aniversario y de apoyo para ese relanzamiento. Fue intenso, los fans lo gozaron, y por eso decidimos repetir la experiencia con Version 2.0, que fue un disco aún más significativo para nosotros.

SEMANA: ¿Qué tan extraño se siente traer al presente esas canciones del pasado?

S.M.: Lo describo como ese momento de “morder la magdalena”* y recibir todo un caudal de memoria sensorial. Es increíble como la música tocada en su secuencia original puede recordarte de la ropa que llevabas puesta, el peinado que tenías, el perfume que usabas. Es muy intenso. Eso fue lo que nos sucedió, una inmersión en la memoria. Para nosotros, como banda, es muy valioso pues luego de grabar nuestros dos primeros discos las giras fueron muy intensas y nos dejaron exhaustos, y no pudimos disfrutar el éxito como hubiéramos querido. Ahora, estos relanzamientos nos permiten repasar y reconocer todo lo que vivimos como personas y músicos.

*Una referencia a un escrito de Marcel Proust, cuyo narrador revive su infancia olvidada al morder una magdalena.

SEMANA: Es una especie de gana-gana, gozan ustedes y la gente...

S.M.: -Estalla en risa- ¡Sin duda! ¡Me siento como la chica que recibe dos pedazos de torta!





Duke Erikson, Butch Vig, Shirley Manson y Steve Marker, pura "basura". Foto: Joseph Cultice (tomada del Facebook oficial)

SEMANA: Este relanzamiento tiene 10 tracks extra, ¿es material nuevo?, y si no, ¿cómo decidieron qué incluir?

S.M.: Es bastante sencillo. Cuando salió version 2.0 trabajábamos con un sello británico independiente y ellos se enorgullecían de lanzar cada sencillo con un Lado B. Y estos se volvieron difíciles de conseguir para los fans, más aún con el paso de los años. Por eso optamos por incluir estos Lados B en un vinilo para acompañar el disco... y una vez haces eso debes sacarlos también en digital (pues si no la gente se enoja mucho). Todas fueron lanzadas en esa misma época.

SEMANA: ¿Tocan este material en vivo?

S.M.: Tocaremos en vivo los que podamos. Seguro tocamos todo Version 2.0 y los lados B que sintamos pueden sumar el concierto. A veces sacamos Lados B que no siguen una estructura tradicional, que son más vibras que canciones, y bueno, veremos. Queremos tocarlos todos pero, como digo siempre, “puedo cambiar de opinión cuando bien me parezca” -estalla en risa-.

SEMANA: ¿Por qué Version 2.0 es un disco tan importante, para ustedes y el público?

S.M.: Buena pregunta, pues es un poco misterioso para nosotros. Creo que fue un verdadero disco ‘Zeitgeist‘ (según wikipedia, una expresión en alemán que significa “el espíritu del tiempo” y designa el clima intelectual y cultural de una era), el tipo exacto de disco que la gente estaba esperando en ese momento de los noventas, pues captó un sonido particular usando la nueva tecnología.

Es fácil olvidar que hasta ese momento nadie tenía un computador y nadie había escuchado del tipo de software que hoy se usa en la producción musical. Así que cuando lo grabamos, echamos mano a esta nueva tecnología y logramos un sonido inédito. Al tiempo, otros estaban en lo mismo, aclaro, pero este puso a imaginar a la gente.

Además, ejecutamos el plan de lanzamiento perfectamente. El disco tenía un arte genial, a la par con el momento y la era, y era un producto de avanzada desde el look y el pensamiento. Trabajamos con los fotógrafos adecuados, hicimos grandes vídeos con directores muy buenos, y todo salió a la perfección. Y bueno, también tuvimos mucha suerte, se dio esa extraña combinación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el sonido y el look perfecto, y con una casa disquera muy comprometida.

Version 2.0, “un verdadero disco ‘Zeitgeist‘”, según la irresistible Shirley Manson, ha regresado recargado en su 20 aniversario.

SEMANA: ¿Cuáles son sus canciones favoritas?

S.M.: Reconozco que algunas ya se han convertidos en casi himnos, sea Push it o I Think I‘m Paranoid. The Trick Is To Keep Breathing también se ha vuelta una pieza fundamental en nuestros espectáculos y en el corazón de nuestros seguidores, quienes hablan mucho sobre ella y sobre cómo les ha ayudado a sobreponerse a dificultades. En general, amo el disco de inicio a final. Al hacerlo trabajamos muy duro y prestamos mucha atención en mantener en un viaje a quien lo escuchaba, pero también en hacer canciones que ‘caminaran solas‘, que tuvieran su propio ‘punch‘ poderoso.

SEMANA: En 2017 Garbage compartió el Hollywood Bowl con la legendaria banda Blondie y la joven Sky Ferreira, ¿recibe consejos de una veterana como Debbie Harry? ¿Ofrece consejos a cantantes jóvenes?

S.M.: Trato de no hacerlo. Si me hacen una pregunta directa trato de dar mi opinión pero lo evito porque cada artista toma un camino totalmente diferente, y lo que a mí me funcionó puede ser el beso de la muerte para otro artista. Personalmente, trato de aprender de Chrissie Hynde, Patti Smith, Debbie Harry... Las escucho tanto como puedo pues están 20 años adelante, y sé que han vivido situaciones que yo viviré, así que sí, las escucho hablar mucho. Su sabiduría ha jugado un rol enorme en ayudarme a sostenerme en una industria increíblemente cruel y competitiva.

Blondie, con Debbie Harry, sin duda una de las influencia de vida y arte para Shirley Manson.





SEMANA: ¿Cómo escucha música?

S.M.: Sobre todo escucho música mientras manejo en mi auto, es mi manera favorita. Y trato de escuchar música nueva que me llame la atención. No se puede escuchar de todo, pero encuentro música que me interesa cuando doy tiempo a buscar en la avalancha de artistas que hay. Hay tanto que es difícil mantener el paso. Hago lo que puedo, creo que lo hago bien...

SEMANA: De estos descubrimientos, ¿qué recomienda?

S.M.: Me matan los discos de... no sé cómo decir esto bien, SSION, un artista de Los Ángeles que lanzó un disco interesantísimo. Estoy locamente enamorada del nuevo disco de The Young Fathers, Cocoa Sugar, son de mi ciudad natal así que les tengo mucho cariño, y orgullo. Otra banda, Estrons, los amo, también me gusta Dream Wife, la nueva canción de Azealia Banks me fascina... A diferencia de muchos me gustó el disco que recién sacó Kanye (West) y bueno, This is America de Childish Gambino, que para mí es la canción del año.

SEMANA: Para terminar Shirley, ¿recuerda el punto en su vida en el que supo que la música sería su vida?

S.M.: Honestamente, no. Nunca sentí que la música estaba en mi destino. Ni siquiera mientras vivía la vida como parte de esta banda exitosa. Sentía que todo podía desaparecer de un momento a otro, como si alguien me fuera a estallar la burbuja. Nunca sentí que sería capaz de sostener el interés, la atención, el éxito... Imaginé que sería algo temporal hasta hace muy poco, sabes, en estos últimos dos años, en los que ya me pude decir sin pena “Creo que sí soy una música profesional y he tenido una gran carrera”.

Sin duda la ha tenido, y la sigue teniendo...