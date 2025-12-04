El mundo artístico sigue tomando fuerza en el país cada vez más, muchas personas disfrutan el plan de ver obras teatrales o ir a cine en compañía de sus familiares, pareja o amigos.

Por eso, una de las parejas que ha conquistado al público y recibido múltiples elogios ha sido Mario Casas Aguirre y Cristina Toro, reconocidos como los padres del teatro, el humor y la dramaturgia.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del público no solo ha sido el talento de los artistas en las tarimas, sino su historia de amor, que empezó hace varios años y que les permitió fortalecer el grupo teatral El Águila Descalza.

Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro confesaron si tuvieron una relación abierta

En una reciente entrevista con La Kalle, la pareja habló de diferentes temas, entre ellos: su relación y las diversas situaciones que afrontaron, incluso revelaron si tuvieron una relación abierta.

Aguirre y Toro se conocen desde 1980, se dice que cinco años después comenzaron un noviazgo y después se casaron. Pero por cosas que pasaron estuvieron separados un tiempo y, a pesar de tener otras parejas, siguieron teniendo un vínculo muy cercano.

“Yo pienso que nosotros siempre estábamos juntos, estaríamos juntos y estaremos juntos. Con Cristina siempre existió eso, nosotros nos llamábamos todo el día y muchas veces con parejas que tuve, digámoslo así, ellas me decían: ‘Pero cuando, ¿yo voy a ocupar el lugar de Cristina?’ Y yo decía, jamás en la vida”, reveló el director.

Por su parte, Cristina confesó que varias parejas le llegaron a decir: “tan querido el marido de nosotros”, un comentario que lo tomaba con humor, pero que representaba la cercanía con Carlos, que hacía parecer que eran más que amigos.

Frente a lo confesado por los artistas, uno de los locutores del programa aprovecho para preguntar si en ese momento se trató de una relación abierta, a lo que Mario lo negó y fue contundente con su respuesta.

“No. Cerrado, completamente cerrado, remachado con candando”, enfatizó.

Luego, aseguró que cuando llegó la pandemia ambos se encontraban sin pareja, llevaban un buen tiempo solos y viviendo por su parte, pero eso fue después de que se volvieron a casar por segunda vez en Grecia, por lo que él decidió ir a la casa de ella, apenas pudo.