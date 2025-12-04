Atrás quedaron los sabores peruanos de Kjolle y argentinos de Don Julio que venían dominando la parada. Hay un nuevo restaurante en la cima. Se trata de El Chato, de Bogotá, declarado esta semana The Best Restaurant in Latin America 2025, el mejor de Latinoamérica según el ranking patrocinado por la marca S.Pellegrino & Acqua Panna.

La noticia se anunció en la ciudad de Antigua, Guatemala, donde tuvo lugar la presentación de la edición 13 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Dicha ceremonia “celebró la riqueza y diversidad de la gastronomía latinoamericana y rindió homenaje a los restaurantes más influyentes de la región, seleccionados a partir de los votos de 300 expertos”, según la información compartida por el evento.

El Chato, Interior. | Foto: cortesía LA50BR / A.P.I.

Ubicado en Bogotá, El Chato se corona este año en el puesto No.1, ganando los títulos de The Best Restaurant in Latin America 2025 y The Best Restaurant in Colombia 2025. Tras escalar desde la tercera posición del año anterior, este restaurante contemporáneo colombiano ha sido reconocido internacionalmente por su excelencia culinaria y su compromiso con los productores y los ingredientes locales. El restaurante está dirigido por el chef Álvaro Clavijo, cuya visión al fundar El Chato era redefinir la gastronomía colombiana y posicionarla en el mapa mundial, ofreciendo una experiencia culinaria que trasciende lo convencional.

En 2025, ¡El Chato mira desde arriba! | Foto: cortesía LA50BR / A.P.I.

Craig Hawtin-Butcher, Director General de 50 Best, expresó: “Nos complace enormemente celebrar a El Chato como The Best Restaurant in Latin America 2025. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Álvaro Clavijo y a todo su talentoso equipo por crear un espacio tan especial que ha llevado la cocina colombiana al primer plano de la escena internacional. Este logro refleja la energía, el talento y la autenticidad que hacen de la gastronomía latinoamericana algo único en el mundo. Felicitamos igualmente a todos los restaurantes que figuran en la lista de este año y reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando el reconocimiento global de esta vibrante región culinaria”.

Alvaro Clavijo | Foto: DIANA REY MELO

Colombia: seis de cincuenta

Además de El Chato, Colombia hizo presencia en el listado con otros tres restaurantes en Bogotá, uno en Barranquilla y uno en Cartagena, que ocupó la quinta casilla. Estos son.

Celele, Cartagena (#5)

El chef Jaime Rodríguez pasó años explorando la costa caribeña colombiana con su exsocio del restaurante, Sebastián Pinzón, conociendo pueblos indígenas, descubriendo nuevos sabores e ingredientes y documentando recetas que estaban en peligro de desaparecer. Este proyecto de investigación, llamado Proyecto Caribe Lab, continúa nutriendo el concepto del restaurante hoy, ahora solo con el chef Rodríguez. El menú a la carta explora todo lo que la costa caribeña tiene para ofrecer, acompañado de exquisitas catas de cervezas artesanales regionales, cócteles elaborados con frutas colombianas, licores fermentados y vinos.

Jaime Rodríguez, chef de Celele. | Foto: cortesía LA50BR / A.P.I.

Leo, Bogotá (#23)

Después de ocupar la décima posición en 2024, Leo baja unas posiciones pero se mantiene en el tablero y en la conversación sobre los restaurantes más importantes del país. Ofrece un concepto gastronómico que, bajo la visión de la chef Leonor Espinosa, crea una travesía sensorial que redefine la narrativa de la gastronomía.

Leonor Espinosa, el espíritu creador de LEO. | Foto: cortesía LA50BR / A.P.I.

Afluente, Bogotá (#34)

Sube considerablemente, desde la posición 61 en 2024. Afluente no existiría sin los páramos colombianos: ecosistemas biodiversos de gran altitud ubicados a lo largo de la cordillera de los Andes. Los páramos son una fuente vital de agua potable para los habitantes de Bogotá; durante siglos, también han proporcionado a los pueblos indígenas tierras para la agricultura y el pastoreo, además de abundantes plantas medicinales. Y sí, recientemente, se han convertido en una fértil inspiración para su chef Jeferson García...

Jeferson García, chef de Afluente. | Foto: cortesía LA50BR / A.P.I.

Humo Negro, Bogotá (#41)

El restaurante bogotano sube cuatro posiciones, con su propuesta de 'FINE DINING GRUNGE’. Tras regresar a su Colombia natal, el chef Jaime Torregrosa Correa abrió su propia versión de un izakaya japonés. El resultado es un espacio relajado cuyos platillos, todos pensados ​​para compartir, combinan sabores latinoamericanos, nórdicos y japoneses con diversos ingredientes colombianos. Un espacio acogedor con música grunge, que también se centra en la combinación de cócteles.

Jaime Torregrosa, chef de Humo Negro. | Foto: Fausto Díaz

Manuel, Barranquilla (#46)

Es el primer restaurante de esta ciudad caribeña en figurar en la lista ampliada de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica en 2023, en el puesto n.º 77, Manuel dio un paso más para alcanzar la clasificación principal en 2024 y de nuevo en 2025. Un enfoque colombiano con un toque internacional marca el ritmo en este establecimiento contemporáneo, que ofrece tanto platos a la carta como un menú degustación de ocho tiempos, con especial énfasis en ingredientes de la región atlántica natal de Manuel.

El restaurante lleva el nombre de su chef y fundador, Manuel Mendoza, aunque comúnmente es conocido como Mane. | Foto: cortesía LA50BR / A.P.I.

Este año, Buenos Aires mantiene su posición como una de las grandes potencias gastronómicas de Latinoamérica, con ocho restaurantes entre los mejores de la región, incluyendo una nueva entrada respecto a 2024. Le siguen Lima, con siete restaurantes, y Santiago, con cinco, lo que demuestra la diversidad, la calidad y la constante evolución de la gastronomía latinoamericana.

Siete restaurantes ingresaron este año por primera vez a la lista, reflejando la expansión y el dinamismo del panorama gastronómico regional. Santiago continúa ganando reconocimiento internacional gracias al ingreso de cuatro establecimientos: Casa Las Cujas (No.14), Yum Cha (No.28), Demo Magnolia (No.31) y Karai by Mitsuharu (No.45). En La Paz, Arami se ubica en el puesto No.48 y es reconocido como The Best Restaurant in Bolivia. El Mercado en Buenos Aires y Afluente en Bogotá, también entraron a la lista en la posición No.27 y No.34, respectivamente. Además, Diacá (No.37) en Ciudad de Guatemala, Crizia (No.40) en Buenos Aires y Osso (No.44) en Lima, regresan triunfalmente a la lista, lo cual confirma la vitalidad y consistencia de sus propuestas gastronómicas.

¿Cómo se vota?

Para garantizar integridad y transparencia en el proceso de votación y en la lista final, 50 Best colabora con la firma de servicios profesionales Deloitte, que actúa como su socio independiente de auditoría.

Latin America’s 50 Best Restaurants Academy está integrada por 300 miembros votantes de toda la región, seleccionados por su profundo conocimiento y perspectiva experta del panorama gastronómico latinoamericano. Sus votos colectivos conforman la lista definitiva de Latin America’s 50 Best Restaurants.