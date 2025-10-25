Lo mejor del terror y el misterio en HBO Max: tres películas para ver, incluidos dos estrenos imperdibles

Cada semana, y especialmente en las fechas especiales como el mes de Halloween, la plataforma de streaming HBO Max se convierte en un plan ideal para todos los gustos, ofreciendo una amplia selección de contenidos para disfrutar sin salir de casa.

El 26 de este mes, los amantes del terror tendrán una cita imperdible con el estreno de It: Bienvenidos a Derry (It: Welcome to Derry, en inglés), una producción que llega en el momento perfecto para encender el espíritu de Halloween.

Esta nueva propuesta promete combinar misterio, miedo y nostalgia, transportando a los espectadores de regreso al inquietante universo creado por Stephen King, donde el terror acecha en cada rincón de la icónica ciudad de Derry, señala El Informador de México.

“En esta serie original de HBO, Andy Muschietti nos lleva al Derry de 1962 para explorar los orígenes del aterrador payaso Pennywise”, dice la sinopsis de este estreno en HBO Max.

La trama sigue a Leroy y Charlotte Hanlon, una pareja que llega a Derry en medio de tensiones sociales y un inquietante incremento en las desapariciones de niños. Esta situación los lleva a unirse más a la comunidad y es entonces cuando empiezan a descubrir los oscuros secretos que esconde la superficie del pueblo.

Otra producción recomendada para ver en octubre es El legado del Diablo (The Devil’s Child o Late Night with the Devi, por su título original), lanzada oficialmente en 2018. Este film, inspirado en grandes clásicos como ‘Rosemary’s Baby’ y ‘Carrie’, se ha convertido en un imperdible de terror para los espectadores.

Desde su estreno, la cinta ha logrado mantener su capacidad de hacer temblar del miedo a quienes se animan a verla. Narra la historia de Annie, una mujer que debe afrontar la muerte de su madre, con quien siempre mantuvo una relación a distancia, y la de su hija, quien muere decapitada en un accidente automovilístico casi de manera simultánea.

Respecto a otros lanzamientos recientes, se encuentra Pequeños desastres (‘Little Disasters’, en su título original), con fecha de estreno del 23 de octubre. El drama de esta película se enfoca en la vida de cuatro mujeres unidas por la maternidad que enfrentan secretos que amenazan con cambiar su historia.

Pequeños desastres | Foto: Créditos: HBO MAX

Se trata de un complejo thriller psicológico, con el misterio como eje central, que explora la amistad femenina y la maternidad. Cuenta con un total de seis episodios. Creada por Ruth Fowler y Amanda Duke.