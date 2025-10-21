Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas gracias a su servicio, pues los usuarios pueden acceder a su variedad de contenido en series, películas, documentales originales, e incluso juegos interactivos.

Esta plataforma estadounidense realiza un ranking semanal, en donde aparecen las producciones más vistas y más populares en Colombia y otros países. A continuación, las 5 películas que se encuentra en el top y debería verlas, cada una de ellas cuenta con su sinopsis según Netflix.

5. Furioza 2

En esta segunda parte de la película polaca, Golden, un ambicioso pandillero, asume el mando de la implacable banda de hinchas violentos Furioza tras un asesinato y busca expandir su poder más allá de la frontera. Sin embargo, no reconocer sus límites y su deseo de querer expandiéndose lo lleva a captar la atención de las autoridades.

4. Limpia

Julia, una empleada doméstica, y Julia, la niña a su cuidado, forjan un lazo profundo durante un verano tormentoso, hasta que la brecha entre sus mundos desencadena una tragedia y su vínculo emocional se ve afectado por la desigualdad social.

3. Las guerreras k-pop

Las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey que cuando no están llenando estadios, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Esta producción no solo ha encantado por su trama y animación, pues algunos espectadores han realizado covers, cosplays y coregrafías, en donde también se ha destacado la banda sonora de KPop Demon Hunters, la cual incluye una asociación con la compañía de K-pop The Black Label.

2. La mujer del camarote 10

Mientras viajaba en un yate de lujo, una periodista presenció cómo una pasajera era arrojada por la borda una noche, solo para enterarse de que debió haberlo soñado, ya que todos los pasajeros estaban contabilizados. A pesar de que nadie a bordo le creyó, continuó buscando respuestas, poniendo en peligro su propia vida.

1. Caramelo

Una de las películas que durante esta semana se ha mantenido en el primer puesto, una propuesta brasileña en la que su protagonista es un perro que, gracias a su aparición, transforma la vida de Pedro y se embarcan en una aventura.

Este amor entre el chef y su nuevo adorable amigo ha despertado emociones en los espectadores, pues luego de haber recibido un diagnóstico que podría terminar con su vida, recupera la esperanza y el humor.