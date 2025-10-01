Estos son los estrenos recargados que llegan a HBO Max para el mes de octubre 2025; ‘La sustancia’, en la lista

En octubre, HBO Max renueva su catálogo con una selección especial que combina lo más premiado del cine reciente con estrenos pensados para toda la familia.

La plataforma apuesta por una oferta variada que incluye desde películas de animación y cintas familiares, hasta intensos thrillers de terror y suspenso, ideales para el mes de Halloween.

Con esta programación, HBO Max reafirma su compromiso de llevar a los hogares producciones que han conquistado al público y a la crítica, añadiendo a su catálogo títulos reconocidos en la última temporada de premios.

HBO max: estrenos que llegan a la plataforma en octubre

En octubre, HBO Max trae estrenos que no se pueden perder:

IT: Bienvenidos a Derry - 26 de octubre

Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, IT: Bienvenidos a Derry se inspira en la novela original y expande la aterradora visión presentada por Andy Muschietti en las películas IT y IT: Capítulo Dos. Ambientada en 1962, la nueva serie transcurre 27 años antes de los sucesos de la película IT (Eso).

La silla - 12 de octubre

Tras un vergonzoso incidente laboral, un hombre (Tim Robinson), se ve envuelto en la investigación de una conspiración de gran envergadura.

VGLY (Temporada 2) - 9 de octubre

Tras un final impactante en su primera temporada, VGLY regresa con una segunda entrega que promete más música, más drama y más corazón.

Después de sobrevivir a un atentado, Vgly (Benny Emmanuel) despierta en el hospital junto a su crew, marcado por cicatrices físicas y emocionales, y decidido a volver al estudio para reconectar con su propósito.

La serie sigue a un grupo de jóvenes de la colonia Guerrero en la Ciudad de México mientras luchan por destacar en la cultura urbana a través de la música, explorando temas como la identidad, la lealtad, la ambición y la fuerza de los sueños.

Clube Spelunca - 17 de octubre

Digão, interpretado por Eddy Jr., tiene sus sueños, ¡pero la vida tiene otros planes! Este joven soñador tiene una misión: transformar el antiguo club de su familia en el nuevo lugar de moda de la Zona Este de São Paulo (ZL).

A pesar de estar en la ruina y afrontar varias dificultades, Digão no pierde el buen humor (ni mucho menos la valentía) y, poco a poco, convence a toda la familia para embarcarse en esta aventura.

Se lo que hicieron el verano pasado - 17 de octubre

Cinco amigos ocultan un accidente mortal con un pacto de silencio. Un año después, alguien sabe lo que hicieron y busca venganza. Acechados por un asesino, recurren a los sobrevivientes de la masacre de Southport de 1997 para salvarse.

La sustancia - 10 de octubre

Una celebridad en decadencia, Elisabeth Sparkle, pierde su programa de fitness tras cumplir 50 años. Atrapada por los estándares de juventud y belleza, descubre un suero misterioso que la transforma en una versión más joven de sí misma llamada Sue.

Eso sí: solo pueden alternarse una semana en cada cuerpo. Pero cuando Sue empieza a romper las reglas, la ambición tiene consecuencias inesperadas.

El mal con el que vivo - 10 de octubre

Una niña de 10 años llamada Willow empieza a cuestionar la vida aislada que lleva con sus padres en un recinto fortificado en medio de la naturaleza inglesa.

Una noche los sigue al bosque y presencia la terrible transformación de su padre en una criatura monstruosa. Poco a poco descubre un oscuro secreto ancestral que su familia ha intentado mantener oculto.

Amor explosivo - 17 de octubre

Marvin Gable, un agente inmobiliario que trabaja en los suburbios de Milwaukee lleva una vida aparentemente normal hasta que recibe una carta de Rose, una ex cómplice a la que daba por muerta.

Esa carta lo arroja de nuevo a un mundo de sicarios, traiciones y violencia, donde deberá enfrentarse a su hermano Knuckles, jefe del crimen, para poner fin a su pasado oscuro.

Exterminio: la evolución - 3 de octubre