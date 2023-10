¿Qué dice en La Biblia sobre el diezmo obligatorio?

Sin embargo, este dinero u ofrenda no podía ser entregado sin mayor peso, ya que en la Biblia se menciona que este debe considerar una conexión espiritual con Dios, como es considerado en el libro sagrado durante bastantes pasajes, al ver que muchas poblaciones eran castigadas por entregar este diezmo sin realizar dicha conexión de principios religiosos.

En muchas culturas o circunstancias, el dar este diezmo no suele ser considerado como una práctica altruista , ya que muchas personas que lo realizan esperan a cambio una bendición o un beneficio religioso puntual para su día a día.

Sin embargo, este acto debe responder a un obsequio hacia la religión, sin buscar nada a cambio, puesto que esto no dependerá de esta acción, como se explica en la Biblia durante Mateo 6:33, donde se cita de manera textual que: “Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).

Con el tiempo, esta práctica ha variado altamente, ya no es dada por ley, sino por principio, y no suele corresponder al 10 % de las ganancias, sino a un aporte voluntario que puede presentar distintas variaciones. Por lo que las personas no deben regirse al significado puntual de la palabra, sino entender que pueden aportar a la iglesia de acuerdo a sus posibilidades.