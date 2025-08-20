¿Cuáles son las películas de la saga completa de Misión Imposible y cuál es el orden para verlas?

La saga Misión: Imposible, protagonizada por Tom Cruise como el agente Ethan Hunt, se ha convertido en uno de los referentes y producciones más importantes en el campo del cine de acción y espionaje.

Desde su estreno en el año 1996, se suman un total de ocho películas, siendo la última lanzada el 21 de mayo del 2025.

Misión Imposible: La Sentencia Final | Foto: Paramount Pictures

Este es el orden correcto para ver la saga de Misión Imposible

Misión Imposible (1996): Dirigida por Brian De Palma, presenta a Ethan Hunt como agente del IMF (Fuerza de Misiones Imposibles), quien debe demostrar su inocencia después de un operativo fallido en Praga.

Misión Imposible 2 (2000): Bajo la dirección de John Woo, esta secuela se centra en una amenaza biológica y una historia que da prioridad a la acción.

Misión Imposible 3 (2006): Con J. J. Abrams en la dirección, la trama se centra aún más en el personaje principal. En este caso, Hunt enfrenta una amenaza directa a su entorno, ya que su prometida es secuestrada por un despiadado traficante de armas.

Misión Imposible – Protocolo fantasma (2011): Dirigida por Brad Bird, el IMF queda disuelto tras un atentado. Hunt y su equipo deben operar de manera independiente para evitar una guerra mundial.

Misión Imposible – Nación Secreta (2015): Dirigida por Christopher McQuarrie, el protagonista enfrenta a la misteriosa organización criminal conocida como “El Sindicato”.

Misión Imposible - Repercusión (2018): Con Christopher McQuarrie de nuevo en la dirección, la historia involucra plutonio robado, promesas incumplidas y secuencias de acción de alto riesgo.

Misión Imposible – Sentencia Mortal (2023): En esta séptima entrega, Hunt debe enfrentarse a una inteligencia artificial descontrolada llamada “La Entidad”, que representa una amenaza global.

Misión Imposible – Sentencia final (2025): La película reúne elementos de entregas anteriores y enfrenta a Hunt, su protagonista, contra un enemigo final que busca desencadenar un apocalipsis nuclear.

¿Por qué seguir este orden?

Ver la saga de Misión Imposible en el orden en que sus películas fueron estrenadas en cines es la manera más recomendada para sumergirse en su universo, debido a que esta secuencia cronológica permite apreciar cómo evolucionan los personajes, especialmente Ethan Hunt. Además de identificar cómo se va transformando el universo con cada nueva entrega.