Jordan Perry, doble de acción y maestro de cine, revela secretos de cómo ser un ‘stunt’ perfecto

JJ Perry es un director y coordinador de acción con más de 25 años de trayectoria en la industria cinematográfica, reconocido por su contribución a la evolución del cine de acción contemporáneo en Hollywood.

Antes de su paso a la dirección, construyó una sólida carrera como stunt coordinator y coreógrafo de combate, participando en algunas de las franquicias más influyentes del género como John Wick, Fast & Furious y The Expendables.

En 2022 debutó como director con Day Shift, una producción de Netflix protagonizada por Jamie Foxx, en la que consolidó su estilo: acción física, ritmo dinámico y una integración orgánica entre combate y narrativa.

Su trabajo más reciente como director incluye The Killer’s Game, protagonizada por Dave Bautista, donde continúa explorando secuencias de acción prácticas con un enfoque estilizado y contemporáneo.

Con show de drones y pirotecnia se dio la inauguración del Festival FICCI en Cartagena de Indias: así se vivió el gran momento

A lo largo de su carrera ha participado en producciones como:

John Wick

John Wick: Chapter 2

John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Furious 7

The Fate of the Furious

Avatar

Bloodshot

The Expendables 3

Safe

El sello de JJ Perry se caracteriza por usar combate cuerpo a cuerpo realista y coreografiado, hacer uso de efectos prácticos sobre CGI y la integración de la acción como parte esencial de la narrativa.

Hoy, Perry se posiciona como una de las figuras clave en la dirección de acción, llevando su experiencia técnica a un lenguaje cinematográfico más autoral y contemporáneo.

Jordan Perry habló de su carrera en SEMANA

SEMANA: ¿Cómo describiría sus comienzos en el mundo del cine de acción?

Jordan Perry: Cuando salí del ejército, me mudé a Los Ángeles y, sin pensarlo mucho, acabé metiéndome en el mundo de las acrobacias. Mi verdadero objetivo era simplemente ser doble de acción y no tener que volver al ejército, y ahí fue más o menos donde empezó todo.

S: ¿Qué película o momento clave lo impulsó a dedicarse a este género?

J.P.: Es una pregunta muy difícil, porque todo lo que haces, ves o escuchas te influye. Así que, al final, para mí, creo que uno de los momentos más importantes fue la primera vez que vi Enter the Dragon cuando tenía 7 años. Eso me inspiró de verdad a convertirme en artista marcial.

Como he sido fan del cine toda mi vida, llegar a Los Ángeles y meterme en el mundo del cine fue algo que simplemente… tuve mucha suerte.

S: ¿Cuál es el proyecto de acción más emblemático en el que ha participado y por qué?

J.P.: Bueno, hay algunas. Solo diré que creo que la saga de John Wick tuvo un gran éxito porque era muy original y trabajé con todos mis amigos; el director era un gran amigo mío, y Keanu Reeves también lo es.

Luego, formar parte de la franquicia de Fast and Furious (Rápidos y furiosos), porque es algo tan enorme, hay como tres equipos.

Está el primer equipo, el segundo equipo y otro equipo. Así que hay uno dirigiendo a los actores en un equipo, dirigiendo una gran persecución de carros en otro país en otro equipo, y luego yo voy a otro país y dirijo otra persecución de carros.

Y luego The Expendables es otra. Solo por el tamaño del reparto, Fast and Furious y Los mercenarios, básicamente, si haces esas dos películas, has trabajado con todas las grandes estrellas del mundo.

Así que, sí, he tenido mucha suerte en ese sentido y creo que esas son probablemente las más importantes para mí.

S: ¿Cuáles han sido los riesgos más extremos a los que se ha enfrentado como doble de acción?

J.P.: Como doble de acción o especialista, te arriesgas cada día; sabes que siempre corres el riesgo de hacerte daño, pero intentas no lesionarte.

“Hacerte daño” significa que te tomas una aspirina y vuelves al trabajo. “Lesionarte” significa que te haces puntos o te rompes un hueso y ya no puedes trabajar.

Así que tienes que ser muy fuerte mentalmente para hacer ese trabajo, porque sabes que a veces arriesgas tu vida por la película.

Como cuando un director dice: “Oye, quiero que saltes desde ahí”. Sabes que estás arriesgando más que nadie por la película. Así que sí, para mí fue muy divertido porque tenía mucha experiencia en artes marciales y estuve en el ejército, solía saltar de aviones.

Para mí fue muy emocionante, pero empecé a llegar a una edad en la que tuve muchas lesiones; ahora tengo una prótesis de cadera, necesito otra prótesis, el cuello, el hombro, me han roto los dientes. Me han puesto 120 puntos y, bueno, sí, te van a dar una paliza todos los días como doble de acción. Como doble de acción, ya seas hombre o mujer, forma parte del trabajo.

S: ¿Recuerda alguna escena en particular en la que pensara ‘Esto podría salir mal’?

J.P.: Sí, bueno, cuando salí del ejército, yo no sabía muy bien cómo hacer acrobacias, pero nunca decía que no a nada.

Lo miraba, me decidía y decía: “Vale, oye, eso no me va a matar. Va a ser un rollo. Pero voy a lanzarme a por ello”. Y creo que, como siempre decía que sí, así es como he avanzado como especialista.

Si eres un buen deportista y tienes fuerza mental, puedes salir airoso de cualquier situación. Así que ha habido muchas, muchas de ellas.

S: ¿Cómo se prepara física y mentalmente para las escenas de alto riesgo, como caídas, explosiones o peleas?

J.P.: Creo que ese tipo de preparación se remonta a cuando tenía… porque empecé a practicar artes marciales a los 7 años y formaba parte de la selección nacional. Así que era un atleta muy fuerte y tenía mucha experiencia.

Por eso físicamente tienes que mantenerte en forma. Mentalmente, ya era bastante fuerte. Me concentro mucho en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo final? Yo utilizo mucho la visualización; lo veo suceder en mi mente antes de hacerlo.

Pero, como en todo, cuando nos preparamos y ensayamos las acrobacias una y otra vez, sigue siendo una acrobacia. Sigue habiendo un gran elemento de riesgo ahí.

S: ¿Ha sufrido alguna lesión grave que haya cambiado su perspectiva?

J.P.: No, es como decimos en el mundo de las acrobacias: cada vez que te haces daño o te haces un corte, es una raya más para el tigre.

Llevo mis lesiones como una medalla de honor, son trofeos.

S: ¿Cómo surgió su pasión por las artes marciales y cuál es su disciplina favorita?

J.P.: Empecé con el taekwondo en 1975. En 1974 fui al cine a ver La entrada del dragón con Bruce Lee; me llevó mi abuelo, y eso me influyó mucho; de verdad, lo vi y dije: “Quiero hacer eso”. Y mi maestro se convirtió en una especie de figura paterna para mí. Y tenía mucha aptitud para la lucha. No sabía dibujar ni tocar la batería, pero podía dar una paliza a esos tipos fácilmente.

Podía dar una paliza a los tipos que se te ocurrieran. Así que disfrutaba mucho de la competición. Ese tipo de competición es muy honesta.

Dos personas suben al ring y, cuando pierdes, te inclinas. Cuando ganas, te inclinas. Hay mucho honor y respeto al mismo tiempo. Cuando era joven, esto era muy importante para mí; fue una buena lección para la vida.

S: ¿Qué lecciones clave ha aprendido en el mundo del cine de acción a lo largo de los años, especialmente de directores o coordinadores de especialistas legendarios?

J.P.: Diría que he tenido mucha suerte al llegar a Los Ángeles y Hollywood en 1990. Tuve la oportunidad de trabajar con Ang Lee, Quentin Tarantino, James Cameron… la lista es interminable.

Y todos los maestros de las acrobacias para los que tuve la oportunidad de trabajar, desde los que venían de los años 70 y 80, los vaqueros que solían estrellar los caballos, los tipos que inventaron las grandes escenas de coches. Y en la vida en general, no puedes ver o escuchar algo y no verte influenciado por ello.

Así que ahí es donde he tenido mucha suerte de contar con muchas influencias geniales y de haber trabajado con algunos de los mejores, como Jackie Chan, Samuel, los mejores de Asia, los mejores de Estados Unidos, los mejores de Europa, los mejores de Latinoamérica… Ya sabes, ha sido una verdadera bendición para mí.

S: ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes que sueñan con abrirse camino en el cine de acción? ¿Dónde deberían empezar?

J.P.: Diría que estás entrando en este negocio ahora, como joven intérprete, en el mejor momento de la historia del cine o la televisión, porque hoy en día hay más plataformas y más oportunidades.

Hollywood ya no es el rey. Es un mercado global. He trabajado en 39 países y he colaborado en todas partes, incluyendo aquí, Cuba, Puerto Rico, Brasil… en todas partes. Y creo que los jóvenes intérpretes de esos países son increíbles.

Ahora son especialistas. La generación más joven tiene la ventaja de haber crecido con la tecnología. Yo empecé antes de Internet, cuando si querías aprender algo, tenías que ir a aprenderlo.

No podías ver un tutorial en YouTube. Así que creo que mi mensaje para ellos es: sean agradecidos, trabajen duro, prepárense, ejecuten y repitan, repitan, repitan.

Álvaro Gutiérrez, CEO de Ágora Films, habló de su papel en el cine como productor y el legado de su padre, El Gordo Benjumea

S: ¿Tiene algún proyecto en perspectiva que quiera compartir?

J. P.: Pues he terminado una película en la India. Se llama Toxic. No la dirigí, solo me encargué de las escenas de acción. No fui el director. La directora fue Gitu Mahandras y fue increíble trabajar con ella. Y os digo que deberíais estar atentos al cine indio. Es uno de los más importantes del mundo en este momento. La India y Corea del Sur están creciendo muy rápido. Si tienen la oportunidad, vean el tráiler de Toxic, es increíble. Eso es todo.