Un poeta ganó premio a la mejor película latinoamericana en San Sebastián

La película Un poeta, del director Simón Mesa Soto, ganó este sábado, 27 de septiembre, el premio a la mejor película latinoamericana en la 73ª edición del Festival de cine de San Sebastián, en España.

“Es duro hacer cine en Latinoamérica. Son años y años para sacar una película adelante, entonces es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer una película en Latinoamérica”, dijo Mesa Soto al recibir el galardón en la gala de premiación en la ciudad vasca.

El protagonista de Un poeta es Óscar Restrepo, un poeta que acabó sin brillar a la altura de lo que prometía, en cuya vida aparece una prometedora adolescente a la que ve como un diamante literario en bruto.

Mesa Soto, nacido en Medellín hace 39 años, es un habitual de los festivales de cine. Su película de graduación, “Leidi”, ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes en 2014.

Un poeta concursaba con otras once producciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

“UN POETA” acaba de obtener el premio de Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián, España, uno de los más tradicionales y prestigiosos en Europa.



A este galardón se suma el obtenido hace dos días en Biarritz, donde Ubeimar Ríos fue reconocido como el mejor actor…

La película colombiana también fue elegida para representar a Colombia en los premios Óscar y Goya 2026, un reconocimiento que reafirma la calidad y el impacto internacional del cine nacional.

La obra se destaca por su retrato honesto y crudo de la realidad de Medellín, y cuenta con una narrativa intensa que explora la vida de un poeta fracasado atrapado en sus sueños y frustraciones.

El filme se estrenó el pasado 28 de agosto en salas del país. Es una producción genialmente actuada, filmada y armada, que se disfraza de comedia para ofrecer una historia profundamente humana, en la que se mezcla lo profesional, lo artístico, lo delirante y lo familiar.

En palabras de Simón Mesa Soto, “esta es mi película más personal. El poeta también soy yo. Hay mucho de mis frustraciones como escritor, de los años intentando hacer cine en Colombia, de las dudas, del deseo de no convertirse en otro profesor que soñó con filmar y no pudo. Esta película es también una forma de reírme de eso, de hacer algo punk, feo y hermoso a la vez”.