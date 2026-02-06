Disney+: 20 películas para disfrutar en familia este fin de semana, del 7 al 8 de febrero

Las plataformas de streaming se encargan de ofrecer un gran y variado catálogo mes a mes para que las familias puedan gozar de un buen entretenimiento, y entre estas está Disney+, la cual tiene desde historias de superhéroes hasta novedades y clásicos de los años 1900.

Películas de Disney para ver el 7 y 8 de febrero

Aladdín

Aladdin, la adaptación de acción real del clásico animado de Disney de 1992, en la historia del encantador joven callejero Aladdín, la valiente y decidida Princesa Jasmín y el Genio, que puede ser la clave de su futuro. Aladdín está dirigida por Guy Ritchie, que aporta su singular estilo de rápida acción visceral a la ficticia ciudad portuaria de Agrabah.

Ant-man y la avispa

Scott Lang lidia con sus elecciones como superhéroe y como padre. Mientras intenta equilibrar su vida hogareña con sus responsabilidades como Ant-Man, se enfrenta a una nueva misión urgente y debe una vez más ponerse el traje y luchar junto a Wasp.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Los superhéroes Scott Lang y Hope Van Dyne regresan para continuar sus aventuras como Hombre Hormiga y Avispa. Con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, y con la hija de Scott, Cassie Lang, la familia explora el Reino Quántico, interactúa con extrañas criaturas y se embarca en una aventura que los hará ir más allá de lo que creían posible.

Avatar: El sentido del agua

La película explora nuevas alturas y profundidades con el regreso de James Cameron al emocionante mundo de Pandora. Una década después de la primera entrega, se escribe otro capítulo en la historia de la familia Sully junto con los majestuosos tulkun del océano.

Avatar: Fuego y ceniza

Tercera entrega de la saga Avatar. Presenta al pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Black Panther

Cuando un viejo enemigo pone a la tierra de Wakanda y a todo el mundo en peligro, el joven rey T’Challa debe liberar el poder de la Pantera Negra para salvarlos.

Black Panther: Wakanda Forever

La reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje protegen Wakanda de las fuerzas invasoras tras la muerte del rey T’Challa con ayuda de Nakia y Everett Ross. Solo queda unirse y luchar por un nuevo camino.

Blancanieves

Blancanieves es una reinterpretación de acción real de la película clásica de Disney de 1937, protagonizada por Rachel Zegler en el papel de Blancanieves y Gald Gadot como su madrastra, la Reina Malvada, con personajes queridos como Tímido, Doc, Tontín, Gruñón, Dormilón y Estornudón.

Capitana Marvel

La historia, ambientada en la década de 1990, sigue a Carol Danvers, a quien veremos convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

Capitán América: Brave New World

Luego de reunirse con el presidente electo de EE.UU., Thaddeus Ross, Sam Wilson se ve envuelto en un incidente internacional. Debe descubrir el porqué de un siniestro complot global antes de que su verdadero artífice haga que el futuro se vea rojo.

Christopher Robin

El bosque de los Cien Acres está desierto y sin miel, Pooh sale en busca de Christopher Robin. Lo halla adulto, en Londres. Todos juntos aprenden que “a veces no hacer nada te conduce a lo mejor”.

Coco

En esta extraordinaria aventura de Disney-Pixar, un chico que sueña con ser un gran música se embarca en un viaje para descubrir los misterios detrás de sus antepasados, historias y tradiciones.

Cruella

Protagonizada por Emma Stone, sigue los primeros pasos de una de las villanas más infames y elegantes del cine. La película está ambientada en la Londres de los setenta, durante la revolución punk, y cuenta la historia de Estella, una joven inteligente y rebelde que va dejando entrar el lado oscuro a su vida hasta convertirse en una leyenda de escándalos y venganza: Cruella de Vil.

Deadpool y Wolverine

Muestra a Wade Wilson dejando atrás su pasado moralmente flexible como Deadpool. Pero una batalla por la supervivencia de su mundo natal, hará que vuelva a ponerse su traje e intente convencer a un reacio Wolverine de que lo ayude.

Intensamente 2

Intensa-Mente 2 regresa a la mente de una Riley recién entrada en la adolescencia y justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina reforma para hacer espacio a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Desagrado, que, según dicen, llevan mucho tiempo dirigiendo una operación exitosa, no están seguros de cómo sentirse cuando aparecen Ansiedad, Aburrimiento, Vergüenza y Envidia.

Doctor Strange en el multiverso de la locura

El MCU desbloquea el Multiverso y lleva sus límites más lejos que nunca. Viaja a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de antiguos y nuevos aliados místicos, atraviesa las realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Dumbo

Desarrolla la entrañable historia clásica que celebra las diferencias, valora la familia y hace volar los sueños. Un circo presenta un elefante bebé que puede volar, pero cuando atraen a un inversor, notan que sus planes ocultan secretos oscuros.

El cascanueces y los cuatro reinos

En la reinvención de Disney de El cascanueces, un misterioso regalo de su madre envía a Clara en un viaje hacia cuatro reinos secretos, donde descubre que su mayor fortaleza podría cambiar el mundo.

El regreso de Mary Poppins

La magia regresa en esta reinvención del clásico de Disney cuando Mary Poppins vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a hallar la alegría y la magia que falta en sus vidas. La niñera mágica hace de toda tarea una fantástica aventura, con su amigo Jack, un optimista farolero que ayuda a llevar luz y vida a Londres.

El Rey León

En la sabana africana un futuro rey ha nacido. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y está entusiasmado con su destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. La batalla de la Roca del Rey se ve teñida de traición, tragedia y drama, y acaba forzando a Simba al exilio. Simba tendrá que arreglárselas para crecer y recuperar lo que legítimamente le corresponde.