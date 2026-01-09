‘Enola Holmes 3’: Después del final de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown presenta el regreso de otro de sus éxitos en Netflix

Millie Bobby Brown, con 21 años de edad apenas, se ha logrado convertir en una de las actrices jóvenes más importantes de la industria, sobre todo por su participación en la serie Stranger Things.

Esta producción llegó, con su quinta temporada, al final de la creación de los hermanos Duffer el pasado 31 de diciembre del año 2025, y algunos de los actores del elenco llamaron mucho la atención, sobre todo Millie Bobby Brown, ya que posee una gran versatilidad a la hora de interpretar personajes.

Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things. Foto: Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Stranger Things y sus cinco temporadas se realizaron en un periodo de tiempo de 10 años, ya que se estrenó en 2016, pero a la par, la famosa actriz también estuvo trabajando para otra producción del gigante de streaming, Netflix: Enola Holmes.

Esta serie fue estrenada por primera vez en el mes de septiembre del año 2020 y dio paso para que los seguidores de Millie pudieran ver a la actriz en otro modo, dejando a un lado el misterio y el suspenso.

Luego del final de la serie que se centró en los sucesos de Hawkins, Millie Bobby Brown vuelve a la plataforma, pero ahora como Enola Holmes en una tercera entrega que según sus directores, promete más acción, misterio e incluso un toque de romance.

Según ha mostrado la plataforma en un post de su cuenta oficial de Instagram, Millie llega a Enola Holmes 3 en una aventura que la lleva a Malta.

“Millie Bobby Brown regresa al caso de Enola Holmes 3, mientras la aventura lleva a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde los sueños personales y profesionales chocan en un caso más enredado y peligroso que cualquiera que haya enfrentado antes", se lee en el post.

Sinópsis de Enola Holmes 3

“La detective Enola Holmes viaja hasta Malta donde sus aspiraciones como investigadora se ponen a prueba en el caso más difícil y peligroso de su carrera. En un entorno que es desconocido para ella y con muchas intrigas, tendrá que enfrentarse a secretos que estaban muy bien enterrados, alianzas que no se espera y una red de mentiras que amenaza acabar con ella. Mientras sigue pistas ocultas y esquiva amenazas constantemente, Enola demuestra su ingenio y valentía en una misión que podría cambiarlo todo”, recoge el portal Sensacine.

Más detalles de la entrega

La misma Millie Bobby Brown confirmó al portal Collider que en esta nueva entrega los fans podrán ver un poco más de romance: “Pidieron romance, así que les daremos romance”.

En cuanto al reparto, se darán regresos esperados como el de Henry Cavill como Sherlock Holmes, Himes Patel como el Dr. Watson, Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes y Sharon Duncan-Brewster como Moriarty, el villano.