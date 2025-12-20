Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Navidad: estas producciones estarán disponibles del 22 al 26 de diciembre

Entre el 22 y el 26 de diciembre, Netflix activará una nueva tanda de estrenos con la que busca refrescar su oferta y captar la atención de sus usuarios.

La plataforma, reconocida por su proyección internacional, vuelve a apostar por contenidos provenientes de distintos países y géneros.

La agenda incluye el regreso de series populares con nuevas temporadas, propuestas humorísticas y eventos deportivos como partidos de la NFL, además de otras producciones pensadas para públicos diversos.

Esta estrategia refuerza la línea editorial del servicio de streaming, centrada en ampliar su catálogo y sostener el interés de los suscriptores en un mercado cada vez más competitivo.

Estrenos en Netflix entre el 22 y el 26 de diciembre de 2025

Sicilia Express (22 de diciembre)

Poco antes de la Navidad, dos torpes amigos sicilianos que trabajan en Milán descubren un contenedor de basura que los teletransporte donde sus familia en cuestión de segundos.

Elway (22 de diciembre)

John Elway, mariscal de campo de los Denver Broncos, cuenta su historia: sus sueños en la NFL, sus decepciones y su redención en el Super Bowl.

El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (23 de diciembre)

Ken Goldin y su equipo de expertos son los principales impulsores de esta serie que se adentra en una importante casa de subastas especializada en rarezas coleccionables.

Tom Segura: teacher (24 de diciembre)

Fracasos de padre. Historias de excesos etílicos. Arrepentimientos profesionales. Tom Segura explora el lado oscuro, pero divertido, de las lecciones más impredecibles de la vida.

Adiós, June (24 de diciembre)

Helen Mirren interpreta a una madre enferma que, con ingenio, orquesta una despedida enm sus propios términos. Kate Winslet debuta como directora en esta conmovedora historia.

Partido de Navidad: Cowwboys Vs. Commanders (25 de diciembre)

Abre un regalo doble de la NFL con los partidos Cowboys Vs. Commanders y Lions Vs. Vikings, acompañado de presentaciones especiales en vivo y todo el espíritu navideño.

Partido de Navidad: Lions Vs. Vikings (25 de diciembre)

Abre un regalo doble de la NFL con los partidos Lions vs. Vikings y Cowboys vs. Commanders, acompañado de presentaciones especiales en vivo y todo el espíritu navideño.

Cashman (26 de diciembre)

Un hombre común hereda una fuerza increíble y descubre que entes malignos pretenden arrebatársela. Para colmo, cada vez que usa su superpoder, queda menos dinero en su billetera.

Cover-up: un periodista en las trincheras (26 de diciembre)

Documental de 2025 sobre el aclamado periodista de investigación Seymour Hersh, ganador del Pulitzer, que detalla su carrera destapando crímenes y encubrimientos en el ejército y las agencias de inteligencia de EE. UU., como la Masacre de My Lai y el escándalo de Watergate, mostrando el poder y proceso del periodismo de investigación a través de sus notas y archivo