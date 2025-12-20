Series

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Navidad: estas producciones estarán disponibles del 22 al 26 de diciembre

Grandes eventos deportivos conquistarán a la audiencia de la plataforma de streaming.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

20 de diciembre de 2025, 12:09 p. m.
Ver películas los fines de semana es una tradición popular.
Ver películas los fines de semana es una tradición popular. Foto: Getty Images

Entre el 22 y el 26 de diciembre, Netflix activará una nueva tanda de estrenos con la que busca refrescar su oferta y captar la atención de sus usuarios.

La plataforma, reconocida por su proyección internacional, vuelve a apostar por contenidos provenientes de distintos países y géneros.

La agenda incluye el regreso de series populares con nuevas temporadas, propuestas humorísticas y eventos deportivos como partidos de la NFL, además de otras producciones pensadas para públicos diversos.

Esta estrategia refuerza la línea editorial del servicio de streaming, centrada en ampliar su catálogo y sostener el interés de los suscriptores en un mercado cada vez más competitivo.

Cultura

El épico viaje de Manousos Oviedo, el particular personaje que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

Cultura

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Televisión

Especiales navideños de importantes series en HBO Max para disfrutar en diciembre; Friends y Las chicas Gilmore, en la lista

Televisión

Importantes estrenos que llegan a Netflix del 17 al 20 de diciembre de 2025: ‘Emily en París’, uno de los más esperados

Televisión

¿Cuándo sale la quinta temporada de ‘Emily en París’ en Colombia y qué sorpresas traerá?

Televisión

12 estrenos en Netflix esta semana: nueva temporada de una de las series con más estilo y una película basada en un manga romántico

Televisión

Este es el reparto completo de la película más esperada de diciembre: ‘El gran diluvio’, de Netflix

Gente

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: ”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Gente

Actor de La primera vez de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo, “los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

Tecnología

Anuncio de Netflix cambiará el mundo de los videojuegos: la condición para poder jugar el próximo Fifa gratis

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.
La oferta de Netflix por Warner Bros Discovery promete alterar el equilibrio del mercado audiovisual en Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estrenos en Netflix entre el 22 y el 26 de diciembre de 2025

  • Sicilia Express (22 de diciembre)

Poco antes de la Navidad, dos torpes amigos sicilianos que trabajan en Milán descubren un contenedor de basura que los teletransporte donde sus familia en cuestión de segundos.

  • Elway (22 de diciembre)

John Elway, mariscal de campo de los Denver Broncos, cuenta su historia: sus sueños en la NFL, sus decepciones y su redención en el Super Bowl.

YouTube video sjdeprd13F4 thumbnail
  • El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (23 de diciembre)

Ken Goldin y su equipo de expertos son los principales impulsores de esta serie que se adentra en una importante casa de subastas especializada en rarezas coleccionables.

  • Tom Segura: teacher (24 de diciembre)

Fracasos de padre. Historias de excesos etílicos. Arrepentimientos profesionales. Tom Segura explora el lado oscuro, pero divertido, de las lecciones más impredecibles de la vida.

YouTube video Ro_GA5GaJwI thumbnail
  • Adiós, June (24 de diciembre)

Helen Mirren interpreta a una madre enferma que, con ingenio, orquesta una despedida enm sus propios términos. Kate Winslet debuta como directora en esta conmovedora historia.

  • Partido de Navidad: Cowwboys Vs. Commanders (25 de diciembre)

Abre un regalo doble de la NFL con los partidos Cowboys Vs. Commanders y Lions Vs. Vikings, acompañado de presentaciones especiales en vivo y todo el espíritu navideño.

YouTube video bHzN94icV4g thumbnail
  • Partido de Navidad: Lions Vs. Vikings (25 de diciembre)

Abre un regalo doble de la NFL con los partidos Lions vs. Vikings y Cowboys vs. Commanders, acompañado de presentaciones especiales en vivo y todo el espíritu navideño.

  • Cashman (26 de diciembre)

Un hombre común hereda una fuerza increíble y descubre que entes malignos pretenden arrebatársela. Para colmo, cada vez que usa su superpoder, queda menos dinero en su billetera.

YouTube video jBZnqdwkLcA thumbnail
  • Cover-up: un periodista en las trincheras (26 de diciembre)

Documental de 2025 sobre el aclamado periodista de investigación Seymour Hersh, ganador del Pulitzer, que detalla su carrera destapando crímenes y encubrimientos en el ejército y las agencias de inteligencia de EE. UU., como la Masacre de My Lai y el escándalo de Watergate, mostrando el poder y proceso del periodismo de investigación a través de sus notas y archivo

VER MÁS

Netflixserie

Mas de Televisión

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Navidad: estas producciones estarán disponibles del 22 al 26 de diciembre

El personaje de este inmigrante colombiano en Paraguay es esencial en la trama y tiene hechizada a la crítica global. Fue codiciado por cientos de colegas, y es el rol de una vida para el gran actor bogotano.

El épico viaje de Manousos Oviedo, el particular personaje que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

Un absoluto ícono.

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Capitulos de Navidad en series famosas de HBO Max

Especiales navideños de importantes series en HBO Max para disfrutar en diciembre; Friends y Las chicas Gilmore, en la lista

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Importantes estrenos que llegan a Netflix del 17 al 20 de diciembre de 2025: ‘Emily en París’, uno de los más esperados

Emily en París, temporada 5

¿Cuándo sale la quinta temporada de ‘Emily en París’ en Colombia y qué sorpresas traerá?

Emily in Paris. Ashley Park as Mindy in Emily in Paris. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025

12 estrenos en Netflix esta semana: nueva temporada de una de las series con más estilo y una película basada en un manga romántico

‘El Gran Diluvio’: todo sobre la superproducción surcoreana que llegará a Netflix

Este es el reparto completo de la película más esperada de diciembre: ‘El gran diluvio’, de Netflix

Cine colombia

¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia esta semana, del martes 16 al 21 de diciembre?

‘El Gran Diluvio’: todo sobre la superproducción surcoreana que llegará a Netflix

¿Es real la historia detrás de ‘El gran diluvio’? Lo que sí pasó y lo que no

Noticias Destacadas