Premios Óscar 2026: estos son los nominados a las principales categorías de la gala

Esta es la lista de algunas de las estrellas y producciones seleccionadas para el importante evento de la academia.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

22 de enero de 2026, 10:57 p. m.
Premios Óscar 2026
Premios Óscar 2026 Foto: Getty Images

La temporada de premios alcanza uno de sus momentos más esperados con la llegada de los Premios Óscar, la gala más importante de la industria cinematográfica a nivel mundial.

Como cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista oficial de nominados, al destacar las producciones, actuaciones y talentos que marcaron el cine reciente y que ahora compiten por la codiciada estatuilla dorada.

En esta edición, las principales categorías reúnen una mezcla de grandes producciones, cine de autor y propuestas innovadoras que lograron conquistar tanto al público como a la crítica especializada.

La ceremonia se realizará en marzo de 2025
La ceremonia reconoce el talento de las estrellas de Hollywood. Foto: AFP

A continuación, los nombres de los nominados en las principales categorías para la 98.ª edición de los Premios Óscar, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.

La película Pecadores, del director Ryan Coogler, lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson con 13.

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes
Mejor director

  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Josh Safdie - Marty Supremo
  • Joachim Trier - Valor sentimental
  • Chloé Zhao - Hamnet

Mejor actor

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - Si pudiera, te patearía
  • Kate Hudson - Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
  • Renate Reinsve - Valor sentimental
  • Emma Stone - Bugonia
Mejor actor de reparto

  • Benicio Del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Pecadores
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning - Valor Sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Amy Madigan - La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor película internacional

  • El agente secreto (Brasil)
  • Un simple accidente (Francia)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat. Trance en el desierto (España)
  • La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-pop
  • Amélie et la métaphysique des tubes
  • Zootopia 2

Mejor documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Películas con 8 o más nominaciones

  • Pecadores - 16
  • Una batalla tras otra - 13
  • Frankenstein - 9
  • Marty Supremo - 9
  • Valor sentimental - 9
  • Hamnet - 8

