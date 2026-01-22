La temporada de premios alcanza uno de sus momentos más esperados con la llegada de los Premios Óscar, la gala más importante de la industria cinematográfica a nivel mundial.

Como cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista oficial de nominados, al destacar las producciones, actuaciones y talentos que marcaron el cine reciente y que ahora compiten por la codiciada estatuilla dorada.

En esta edición, las principales categorías reúnen una mezcla de grandes producciones, cine de autor y propuestas innovadoras que lograron conquistar tanto al público como a la crítica especializada.

A continuación, los nombres de los nominados en las principales categorías para la 98.ª edición de los Premios Óscar, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.

La película Pecadores, del director Ryan Coogler, lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson con 13.

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor director

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Ryan Coogler - Pecadores

Josh Safdie - Marty Supremo

Joachim Trier - Valor sentimental

Chloé Zhao - Hamnet

Mejor actor

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Si pudiera, te patearía

Kate Hudson - Song Sung Blue: Sueño inquebrantable

Renate Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning - Valor Sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental

Amy Madigan - La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor película internacional

El agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat. Trance en el desierto (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras K-pop

Amélie et la métaphysique des tubes

Zootopia 2

Mejor documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Películas con 8 o más nominaciones

Pecadores - 16

Una batalla tras otra - 13

Frankenstein - 9

Marty Supremo - 9

Valor sentimental - 9

Hamnet - 8