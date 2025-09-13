Suscribirse

¿Qué ver hoy? Cinco Películas imperdibles que son tendencia en HBO Max en Colombia este domingo 14 de septiembre

La plataforma ofrece una serie de propuestas populares entre los usuarios.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

14 de septiembre de 2025, 2:25 a. m.
Las 10 mejores series de HBO Max.
Cinco series para ver en HBO Max. | Foto: Captura de pantalla de HBO Max

El segundo fin de semana de septiembre es el escenario perfecto para hacer una maratón de películas de todos los géneros. Se puede navegar en la comedia, el terror, el suspenso, la acción y el drama.

HBO Max plasma su parrilla de contenidos, reflejando los que están en tendencia para el 14 de septiembre. En la variedad se encuentran títulos viejos, mientras que se combinan con lanzamientos actuales.

Contexto: Cruda historia detrás de ‘Número desconocido: un escándalo de ciberacoso’, de Netflix; el proyecto que dio la vuelta al mundo

¿Qué ver el 14 de septiembre en HBO Max?

Hipnosis: arma invisible

Esta cinta se basa en un detective que estará envuelto en una peligrosa red de control mental que podría llevar a encontrar a su hija desaparecida. Las situaciones se pondrán complejas, dando un giro inesperado. Bajo la dirección de Robert Rodríguez y Max Borenstein, la trama atrapará al público de una forma particular.

Reparto:

Ben Affleck, Alice Braga, William Fichtner, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley, JD Pardo, Zane Holtz, Kelly Frye.

HIPNOSIS ARMA INVISIBLE Tráiler Español Latino (2023) HD

Geo-Tormenta

Todo se sale de control con un sistema climático global y dos hermanos tendrán que impedir una tempestad geomagnética que podría destruir la Tierra.

Reparto:

Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, Alexandria Maria Lara, Daniel Wu, Eugenio Derbez, Amr Waked, Adepero Oduye, Robert Sheehan, Richard Schiff, Mare Winningham, Zazie Beetz, Talitha Bateman.

Geo- Tormenta - Trailer Español Latino 2017 Geostorm

Karate Kid: Leyendas

Jackie Chan y Ralph Macchio vuelven bajo sus personajes del Sr. Han y Daniel, uniendo sus fuerzas para entrenar a un nuevo alumno del kung fu en Nueva York. Este encuentro marcará huella en la historia de ambos.

Reparto:

Jackie Chan, Ben Wang, Ralph Macchio, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Wyatt Oleff, Aramis Knight.

KARATE KID: LEYENDAS Tráiler Español Latino (2025) Jackie Chan

¿...Y dónde están las rubias?

La cinta de 2004 vuelve a causar sensación, relatando la historia de los ambiciosos, y desastrosos, agentes del FBI que intentan proteger a dos herederas rubias, quienes se encuentran en problemas por su reputación.

Reparto:

Shawn Wayans, Marlon Wayans, Jaime King, Frankie Faison, Lochlyn Munro, John Heard, Busy Philipps, Terry Crews, Maitland Ward, Anne Dudek, Jessica Cauffiel, Jennifer Carpenter.

White Chicks (2004) Official Trailer 1 - Marlon Wayans Movie

Exterminio

Un hombre despierta tras pasar 28 días en coma y se encuentra en una Londres destruida por un virus letal que golpeó a la humanidad. Habrá toda clase de momentos, poniendo en peligro al protagonista.

Reparto:

Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston, Noah Huntley, Brendan Gleeson, Megan Burns, Stuart Mcquarrie.

EXTERMINIO: La Evolución Tráiler Español Latino Subtitulado (2025)

