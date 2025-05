A Juan Carlos Osorio le apunta la prensa mexicana con vehemencia: dicen esto y le cierran puertas

Juan Carlos Osorio no solo ha dejado huella en el FPC, sino también en México. Dirigió a la Selección de ese país, incluyendo el Mundial 2018, y también ha estado en la raya técnica del restando local.

Sin embargo, su más reciente experiencia en la Liga MX no fue la mejor. Dirigió a los Xolos de Tijuana entre 2024 y 2025, pero los malos resultados lo terminaron dejando fuera de la institución.

“Se enfrió y yo creo que se congeló (lo de Osorio a Chivas). Qué bueno que nos escuchó, qué bueno que preguntaron. Yo voy a decir algo con mucho respeto: Osorio, por lo que hizo en Tijuana, no debería estar dirigiendo en el fútbol mexicano , así te lo digo”, arrancó afirmando el periodista Rubén Rodríguez en Fox Sports.

Luego, siguió: “Estoy hablando por cosas extracancha, muy complicadas (no por resultados), son muy delicadas y ojalá los afectados y las afectadas tengan el valor de dar el siguiente paso. Eso te habla de la nula comunicación entre directivos y presidente”.

“Si yo fuera presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, yo buscaría que Osorio no vuelva a dirigir en el Fútbol Mexicano . Muy acertado Chivas, porque lo que pasó no es un juego, es algo muy serio y muy delicado”, sentenció.

Cuando los resultados no se le dieron a Néstor Lorenzo, la prensa colombiana ubicó a Juan Carlos Osorio como su posible reemplazo. | Foto: Getty Images

Una exitosa carrera

No es un secreto que Osorio no ha encontrado el camino en los últimos clubes que ha dirigido. Sin embargo, en Colombia supo ser campeón con Atlético Nacional y Once Caldas, llevando al verde a una final de Copa Sudamericana.