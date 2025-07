A Nacional le filtran sus próximos fichajes: armarían banda para Libertadores y Liga

Atlético Nacional decepcionó en el primer semestre del 2025. Su poderío de una nómina amplia y robusta no se hizo evidente en las cuadrangulares finales, donde el ganador fue Independiente Santa Fe.

De esto no se había logrado escuchar mucho durante los últimos días; no obstante, ya se ha reactivado la temporada de fichajes , donde al verdolagada ya le anticipan movimientos importantes.

“Los refuerzos se trabajan en tres posiciones. Defensa central, un lateral izquierdo que también pueda cumplir esa función de central y un volante ofensivo que pueda competir con Cardona y el delantero ‘9’“, soltó en medio de un programa de AS Colombia .

El mencionado comunicador mencionó la nacionalidad, junto a la posición a la que llegaría: “Es un argentino y es un defensa, puede jugar como defensor o como lateral, me dicen que está muy cerca. Todavía no me dicen su nombre”.