A propósito de Colombia vs Rumania: ¿qué fue de la vida de Gheorghe Hagi, el rumano que hizo llorar a los colombianos en el Mundial 94?

“En el gol que le metí a Colombia ya sabía, de ver tantos de sus partidos, que Córdoba jugaba muy adelantado. Él se hacía por fuera de la puerta, demasiado, y yo creo mucho en mi pierna izquierda, así que confié en mi potencia y me salió. De hecho, yo había entrado al campo con esa idea y hasta había intentado un disparo de media distancia antes del gol y estuve muy cerca. Para mí, fue el mejor de todo el torneo y mi mejor momento en el Mundial, solo comparable con el partido contra Argentina a la que vencimos en octavos de final 3-2. Cuando les ganamos a los albicelestes, demostramos que podíamos ganar el Mundial y que no fue una casualidad que hubiéramos derrotado a Colombia. De esa Copa del Mundo no me arrepiento de nada, aunque sí siento lástima de haber salido en cuartos contra Suecia cuando teníamos el partido bajo control. A falta de cinco minutos para que se acabara la prórroga, ganábamos 2-1 y ellos tenían dos jugadores menos, uno expulsado y el otro lesionado. Nos relajamos y nos empataron con un centro por la derecha. Perdimos por penaltis”, comentó Hagi en su momento a SEMANA.