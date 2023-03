“A un jugador le pagaron guardaespaldas de 10 mil dólares”: Carlos Antonio Vélez revela manejos de Pékerman y Pascual en Colombia

José Néstor Pékerman dejó de ser el técnico de la Selección venezolana de fútbol, según informan en Argentina en el diario Olé.

De inmediato, uno de los primeros en reaccionar fue Carlos Antonio Vélez. Desde Venezuela se argumenta que una de las razones de la salida del técnico argentino es las presuntas irregularidades de Pascual Lezcano por malos manejos administrativas como faltas éticas y de transparencia.

“¿Se me nota la cara de sorpresa? Con los manejos de Lezcano y la banda de Pékerman. Dicen que para verdades el tiempo, llevo muchos años hablando de eso”, dijo Carlos Antonio en Palabras Mayores de Antena 2 y continuó.

Carlos Antonio Vélez - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Su legado fue deplorable y una marca dañina, trabajó poco. Eran la Vagoneta, libertades absolutas con el compromiso de entrega total”, contó Vélez con contundencia.

Al aire, Carlos Antonio hizo una grave denuncia que tiene que ver con los recursos, que al parecer, intentaron pagar a cuenta de la Federación colombiana de fútbol. Sin embargo aclaró que los dirigentes se negaron a pagar dicho valor.

Según informó este 7 de marzo, le pusieron a un jugador de Colombia un guardaespaldas que se pagó en dólares.

“A un jugador le pagaron guardaespaldas de diez mil dólares para que hiciera compras por Nueva York con el patrocinio de quienes manejaban la Selección Nacional”, indicó.

Carlos Antonio criticó el manejo que tenía Pékerman con la Tricolor cafetera. “Todo era cerrado, sellado, impenetrable, incluso para los dirigentes que no dejaron entrar en un juego contra Chile y una concentración en Sao Paulo. Estaban más pendientes de contratos, patrocinadores y menos de las prácticas deportivas”, puntualizó.

BARINAS, VENEZUELA - JANUARY 28: Jose Pekerman coach of Venezuela shakes hands with Telasco Segovia of Venezuela after a match between Venezuela and Bolivia as part of FIFA World Cup Qatar 2022 Qualifiers at Agustin Tovar Stadium on January 28, 2022 in Barinas, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) - Foto: Getty Images/Edilzon Gamez

El comunicador de Antena 2 y Win Sports se refirió también a Carlos Queiroz.

“Pusieron a uno que no les toca las nalgas ni andaba de pipí cogido y lo declararon enemigo, encuentran quien desestabilice al técnico y terminamos eliminados del mundial. A mí no se me olvida que estos jugadores dejaron de hacer goles en siete partidos con Reinaldo Rueda”, recordó.

Otro de los temas que tocó Vélez en su espacio fue el de Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Cataño y quien se la pasa en redes sociales haciendo videos burlescos de lo sucedido.

“Mientras el baboso se da paseo por redes sociales y hay zombies que lo siguen y aplauden, en Inglaterra hay medidas ejemplares. La policía arrestó al pelafustán de 16 años que apenas estaba empezando a vivir”, refiriéndose a la goleada del Liverpool al Manchester United 7-0 en la que un aficionado saltó al césped y atravesó el campo y cuando se aproximaba, resbaló, barrió a Robertson por la espalda, lo que produjo, en el momento, algún dolor al defensa del Liverpool y la furia del entrenador Jurgen Klopp.

El comentarista más reconocido de Colombia aseguró que en la Premier “tienen los cojones que aquí no, aquí todo es joda y los delincuentes los ponen como gestores de paz. Nosotros quedamos debiéndoles a los delincuentes por culpa del gobierno actual”, aseguró.

Pascual Lezcano, Manager de Selecciones en Venezuela y su saludo con los jugadores de la selección Colombia en Puerto Ordaz. - Foto: Twitter @cesaralo

¿Qué dicen del entorno de Pékerman?

Así mismo, fuentes cercanas a SEMANA afirmaron: “El profe Pékerman sale de Venezuela por incumplimientos de la FVF que se han dado en las últimas semanas, donde han crecido las tensiones de ambas partes porque se tenía un plan a 2026 y se incumplieron los factores entre los que destacan no pagos y acumulación de deudas que afectó la estabilidad. Tampoco se gestionaron visados a más de un año de la vigencia del contrato, ni pagos para viajes, amistosos, ni tampoco el acuerdo por torneo de proyección”.

Aunque la salida de Pékerman ha sido relacionada con el actuar de Pascual Lezcano, su mano derecha y mánager de la selección de Venezuela, por presuntas irregularidades administrativas, la versión de los cercanos al DT argentino es distinta.

“Lo que nos comentan es que no es eso sino el incumplimiento de la FVF y los acuerdos que se pactaron y no se cumplieron. Por eso se fue el profe Pékerman de la selección vinotinto. En el último año y medio han tenido tres técnicos y han salido por los mismos problemas”, dijeron fuentes cercanas a SEMANA.