Abogado del futbolista ecuatoriano Byron Castillo anunció demanda contra Chile

La Federación de Fútbol Chilena hizo de todo para que denunciar ante la Fifa a Ecuador y demostrar que Byron Castillo era realmente colombiano y había jugado la Eliminatoria Sudamericana para los ecuatorianos. Razón por la que había que quitarle los puntos y la clasificación a Ecuador y dársela a Chile.

Sin embargo, nada de esto les funcionó a los chilenos y el ente rector del fútbol mundial ratificó la clasificación de la Selección de Ecuador al Campeonato del Mundo de Catar 2022. Decisión que se celebró como una segunda clasificación en el vecino país, mientras que todos en Sudamérica criticaron a Chile por buscar, una vez más, su clasificación en el “escritorio”, ya que en la previa del Mundial de Rusia 2018 sucedió lo mismo, pero en esa ocasión el país demandado fue Perú.

Y a pesar de las ratificaciones de la Fifa a favor de Ecuador, los directivos chilenos, por medio de sus abogados, han seguido la pelea tribunal ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para que demostrar que Castillo es colombiano. Por este motivo, la defensa del futbolista de la Selección de Ecuador afirmó que no dejará que las cosas terminen así y llevará a cabo una millonaria demanda contra la Federación Chilena.

“Esto ya hay que pasarlo a un tono más fuerte (...) La acción por millones de dólares contra la Federación Chilena se viene. El tema les puede salir más caro de lo que están pensando”, dijo Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo al diario Ovación de Uruguay, anunciando el nuevo lío que se irá por la justicia ordinaria.

Perú fue otra selección que estuvo presente en las demandas contra Ecuador. Por este motivo, la defensa del futbolista les advirtió a los incas que no intervengan más, o también prepararían una demanda contra la federación de ese país: “Cuidado: una mala declaración de Perú los termina de meter en esta demanda”, afirmó Holguín.

El abogado también argumentó que las entidades deportivas no tienen la potestad ni la autoridad para definir la nacionalidad de Byron Castillo: “Ningún reglamento contempla que la Fifa o el TAS se pueden transformar en fiscalías en Suiza para resolver sobre la nacionalidad de una persona. No pueden meterse en la soberanía de un país como Ecuador y asegurar que el pasaporte de una persona no es legal”.

Con esta decisión, quedan abiertas dos demandas: la primera por parte de los chilenos que buscan ante el TAS lograr una eliminación de Ecuador a última hora que le permita a Chile jugar el Mundial. Y la segunda la demanda por parte de Byron Castillo a la Federación Chilena, el cual pretende recibir una buena cantidad de dinero por todos los ataques recibidos durante los últimos meses.

Conmebol anuncia cambios en el VAR para sus competencias a nivel clubes; estos son los detalles

El VAR (videoasistencia al arbitraje) tendrá un pequeño para las competencias Conmebol a nivel clubes, pues estará disponible desde la primera fase en las Copas Libertadores y Sudamericana de 2023, así como en la Recopa, según anunció este martes el ente sudamericano tras una reunión del consejo de la entidad. Dicha medida se acomoda al mismo sistema que tienen los torneos en Europa, los cuales cuentan con la herramienta desde el inicio.

El consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, reunido en su sede de Luque (afueras de Asunción), autorizó la herramienta del videoarbitraje desde el comienzo de las competiciones “al comprobar que existen las condiciones técnicas y logísticas para aplicar esta medida”.

Los directivos sudamericanos examinaron las propuestas de las empresas proveedoras que participaron en una licitación antes de resolver su implementación desde el año próximo.

La licitación contó con el aval de una consultora internacional que certificó la corrección de todo el proceso, precisó la Conmebol en un comunicado.

El sistema de revisión llevará mayor transparencia a partir del inicio mismo de los principales torneos de clubes del continente, un pedido expresado por varios clubes participantes.

“La concreción de este proyecto supuso la superación de diversos obstáculos técnicos y logísticos que impedían, hasta ahora, la utilización del VAR en las etapas iniciales de las competiciones”, explicó la entidad.

“A la par de trabajar para implementar plenamente el VAR en sus torneos, la Conmebol impulsa programas de capacitación de árbitros y árbitras en el manejo de esta herramienta”, comentó la organización deportiva en su sitio digital.