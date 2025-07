En pocas horas o días, no mucho más, el tercer ciclo de Juan Fernando Quintero en River Plate será oficializado en Argentina.

¿Si está tan cerca, por qué no es oficial?, resulta que América siente estar cerca de perder un dinero largo por dicho talento al que le invirtió tanto a principios de 2025.

Ante el acecho de River para llevárselo ya, el cuadro colombiano se ha puesto firme en que no lo dejará ir libre, tampoco en préstamo, lo que echa al piso el acuerdo.

“Como América de Cali no aceptó que salga a préstamo, River envió hoy la oferta para comprar su pase en 2.250.000 dólares, lo mismo que se lo pagaron a Racing”, dijo sobre una adquisición definitiva de Juanfer por parte de River.

Con esto, el cuadro riveplatense también lograría que el jugador se mantenga más de un año y medio con estos: “De esta manera, el contrato del colombiano será a largo plazo y no por 18 meses”, cerró Merlo.

Salida convulsionada de América

Al parecer, el tema económico fue punto clave para no seguir. En entrevista reciente contó: “Al equipo (América) lo iba a comprar alguien, un fondo, y no se pudo cerrar la negociación”.

“El fondo estaba con América y negociaron conmigo; cuando yo llegué, no se hicieron los papeles, no sé qué pasó en esa situación”, sumó.

Durante la charla en Desnúdate con Eva Rey acabó por decir: “América no me pudo pagar durante seis meses sino algo muy básico y no es lo que esperaba”.