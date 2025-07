River Plate pagaría millonada por Juan Fernando Quintero al América de Cali: destapan cifra

En contraste, Juan Fernando Quintero admitió, hace un par de días, que América de Cali no le pagó por completo su salario. Por tanto, económicamente no se encontraría al 100 % de las condiciones pactadas.

“Tuve una situación particular en América, no me pudieron pagar durante seis meses, sino algo muy básico, no era lo que esperaba. Estuve prácticamente seis meses sin cobrar, era mucho dinero, un poquito más de dos millones de dólares”, dijo Juan Fernando Quintero en diálogo en Desnúdate con Eva.