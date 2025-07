Decisión final de River sobre el fichaje de Juan Fernando Quintero: filtraron lo que pasó con Marcelo Gallardo

En los últimos días, se ha hablado mucho sobre la posible llegada del experimentado mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero a River Plate de Argentina.

Sería la tercera etapa del exjugador del Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional en el equipo de la banda cruzada, que es dirigido en la actualidad por Marcelo Gallardo.

Precisamente Marcelo Gallardo, cabe mencionar, habría tomado una decisión final sobre el tema Juanfer Quintero. El estratega habría dado luz verde para que la dirigencia hiciera todo lo necesario para contratar al cafetero.

“Marcelo Gallardo dio luz verde y River avanzó con Juan Fernando Quintero. A la espera de destrabar su salida de América de Cali, el futbolista ya tiene una propuesta de contrato por 18 meses”, dijo el periodista deportivo César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

🚨Marcelo Gallardo dio luz verde y River avanzó con Juan Fernando Quintero.

*️⃣A la espera de destrabar su salida de América de Cali, el futbolista ya tiene una propuesta de contrato por 18 meses. pic.twitter.com/3afy7cILWs — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 7, 2025

Resta esperar que en los próximos días o semanas se haga oficial la salida de Juan Fernando Quintero del América de Cali, que ya no cuenta con el extremo Duván Vergara.

Sobre el América, hace unos días, Juanfer Quintero se pronunció en Desnúdate con Eva. “Tuve una situación particular en América, no me pudieron pagar durante seis meses, sino algo muy básico, no era lo que esperaba. Estuve prácticamente seis meses sin cobrar, era mucho dinero, un poquito más de dos millones de dólares”, manifestó.

Juanfer Quintero fcuando estaba en River. | Foto: AFP

En la charla, Quintero también se tomó su tiempo para hablar del Deportivo Independiente Medellín, equipo del cual es hincha. Su relato sobre el club fue más que drástico.

“Soy hincha de DIM y, cuando jugué el último partido con América, me insultó todo el estadio. No sabes la decepción que sentí y no solo yo, mi mamá también. Ahí decía: estas son las cosas que no valen la pena. Ahí me cambió realmente el concepto, el sentimiento”, dijo.

“Las veces que he llorado por Medellín, no sabes. Que todo el mundo sepa que soy de DIM y me traten mal es como que no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende. Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha de DIM. Volver al estadio, que te insulten a ti, a tu madre, se acaba todo, murió todo”, terminó, entre otras cosas más.