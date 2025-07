Filtraron detalles del nuevo contrato que tendría Juan Fernando Quintero en su próximo club. El volante de la Selección Colombia, con 32 años, regresaría al fútbol argentino donde es muy bien recordado.

En definitiva, todo estaría listo para que Juan Fernando Quintero firme un contrato de 18 meses con River Plate, donde se convirtió en leyenda tras anotar un histórico gol en la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors.

Así lo reveló el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X: “Marcelo Gallardo dio luz verde y River avanzó con Juan Fernando Quintero. A la espera de destrabar su salida de América de Cali, el futbolista ya tiene una propuesta de contrato por 18 meses".

🚨Marcelo Gallardo dio luz verde y River avanzó con Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero, con medio pie fuera de América

Desde hace varias semanas atrás se divisaba la posible salida de Juan Fernando Quintero de América de Cali. El propio jugador dejaba en el aire su continuidad, pero con lo dicho por él mismo en las últimas horas parece ser casi un hecho, y solo falta el anuncio.

“Tuve una situación particular en América, no me pudieron pagar durante seis meses sino algo muy básico, no era lo que esperaba. Estuve prácticamente seis meses sin cobrar, era mucho dinero, un poquito más de dos millones de dólares”, dijo Juan Fernando Quintero en Desnúdate con Eva.

Allí mismo soltó otra bomba, y tiene que ver con el Deportivo Independiente Medellín. Juan Fernando Quintero es confeso hincha del cuadro poderoso, y los fanáticos de dicho club lo silbaron en el Atanasio Girardot cuando jugó allí con la roja escarlata.

“Soy hincha de DIM y, cuando jugué el último partido con América, me insultó todo el estadio. No sabes la decepción que sentí y no solo yo, mi mamá también. Ahí decía: estas son las cosas que no valen la pena. Ahí me cambió realmente el concepto, el sentimiento”, arrancó afirmando.

Por la misma línea, añadió: “Las veces que he llorado por Medellín, no sabes. Que todo el mundo sepa que soy de DIM y me traten mal es como que no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende. Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha de DIM. Volver al estadio, que te insulten a ti, a tu madre, se acaba todo, murió todo”.