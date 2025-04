Andrés Iniesta reaparece y lanza sentencia sobre el futuro del Barcelona: “No es exagerado”

“ No es exagerado pensar en que el Barça puede ganar los tres títulos. No es exagerado por lo que transmite el equipo, en mi opinión. Es líder en Liga, tiene final de Copa y semifinales de ‘Champions’ ”, señaló Iniesta, en el evento que se llevó a cabo en Barcelona.

Para el de Fuentealbilla, ganador de los tripletes de los años 2009 y 2015 como futbolista blaugrana, no es exagerado pensar en un tercer triplete culé, pero sí “difícil”. “Pocas veces se ha hecho, pero están capacitados de sobra para poder hacerlo. Ojalá podamos vivir otra vez esa sensación de ganar un triplete”, continuó en su declaración.

“Para jugar a fútbol necesitas mentalidad y calidad, para jugar cualquier partido de élite, no solo una final. O tienes un talento por encima del resto, sea cual sea, y una mentalidad por encima del resto, o no puedes jugar. Ambos factores son primordiales para llevarlo a cabo”, comentó sobre si era más necesario tener calidad o una buena mentalidad para optar a un triplete.

Por otro lado, preguntado sobre entrenar al Barça algún día, dado que está empezando a formarse como director técnico, fue claro: “A día de hoy pensar en entrenar al Barça, no mentiré porque me queda muy lejos de pensarlo. Ni lo he pensado”.