Andrés Iniesta hizo anuncio para su futuro en plena gala del Balón de Oro 2025: “Trataré”

Andrés Iniesta, reconocido exjugador del FC Barcelona y de la selección de España, hizo un importante anuncio para su futuro. Antes de entregar el Balón de Oro Femenino, que ganó Aitana Bonmatí, soltó la declaración.

El campeón del Mundial Fifa de Sudáfrica 2010, dijo que tratará de ser director técnico. Habrá que esperar para conocer la fecha y el equipo en el que iniciará su carrera como entrenador.

"Intentaré ser entrenador".



Firma: Andrés Iniesta. Lo esperamos con ansias. pic.twitter.com/TjoyruJiCb — VSports Team (@VSportsTM) September 22, 2025

“Trataré de ser entrenador”, manifestó el exfutbolista. Los seguidores de Andrés Iniesta, como era de esperarse, reaccionaron con alegría tras lo dicho por el mismo.

Andrés Iniesta hizo parte de esta gala del Balón de Oro y cabe mencionar que en ningún momento de su carrera alcanzó a quedarse con el exclusivo premio, aunque muchos aseguran que lo mereció ganar.

Andrés Iniesta, uno de los mejores en la historia del Barcelona. | Foto: Getty Images

El jugador que se quedó con el premio este lunes, como bien se sabe, fue el francés Ousmane Dembélé. En el segundo lugar terminó Lamine Yamal, estrella del Barcelona.

Dembélé, gran favorito por el gran curso del PSG, que conquistó su primera Liga de Campeones en parte gracias a los goles del extremo, logra su primer Balón de Oro y fue el gran héroe local en el Théâtre du Châtelet de París.

Damas y caballeros, Ousmane Dembélé es el Balón de Oro 2025 💫🏆#ballondor pic.twitter.com/Be4NFMDltm — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 22, 2025

El extremo francés era el gran favorito para ganar el Balón de Oro. Dembélé, exjugador del FC Barcelona, vivió seguramente la pasada temporada la mejor de su carrera deportiva, jugando además como ‘falso 9’ a las órdenes de Luis Enrique Martínez.

Hasta entonces, marcado por su irregularidad y problemas físicos, el ‘mosquito’ firmó una espectacular campaña 2024-25, donde además de lograr el triplete con su club, solo imperfecto por el subcampeonato en el Mundial de Clubes, brilló a nivel personal con 35 goles anotados y 16 asistencias.

Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2025. | Foto: X - @lequipe

Por su parte, el extremo español del Barça Lamine Yamal, además de ganar el trofeo Kopa a mejor joven del año, fue segundo en la votación de este Balón de Oro 2025 al meterse entre una nómina de candidatos del PSG, como el centrocampista portugués Vitinha, tercer clasificado.

Fuera del podio se quedaron jugadores como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool FC), el también extremo blaugrana Raphinha (FC Barcelona) --sexto, el brasileño--, el lateral marroquí Achraf Hakimi (PSG), el delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid), el atacante inglés Cole Palmer (Chelsea), el portero italiano Gianluigi Donnarumma (PSG) y el lateral portugués Nuno Mendes (PSG), que completaron por este orden el top 10.