Ángel Di María aterriza a Cristiano Ronaldo y se la juega al elegir el mejor jugador de la historia

En una reciente entrevista con Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito , Cristiano no dudó en afirmar que él ha sido el mejor de la historia, algo para lo cual puso sobre la mesa los increíbles números que ha cosechado. “ Yo creo que sí, sinceramente, soy el jugador más completo que ha existido”, dijo.

“No vi a nadie mejor que yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad”, añadió.