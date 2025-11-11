En horas de la tarde de este martes, 11 de noviembre de 2025, el reconocido equipo brasileño São Paulo informó en sus redes sociales que el futbolista Oscar, de 34 años y recordado por su paso en Chelsea y la Selección de Brasil, fue hospitalizado por una alteración cardiológica.

El nombre de Oscar también es recordado en Colombia, pues integró la nómina de la Selección Brasil Sub-20 que ganó el Mundial de la categoría en territorio cafetero. En la final de esa edición, La Canarinha venció a Portugal por 3-2.

Oscar con los colores de su último club, São Paulo. | Foto: Getty Images

São Paulo da parte médico de Oscar

“Durante los entrenamientos realizados el martes 11 por la mañana en SuperCT, como parte de la preparación para la pretemporada 2026, el jugador Oscar presentó una crisis con alteraciones cardiológicas, siendo atendido de inmediato por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Einstein Israelita, presente en el lugar“, arranca escribiendo el cuadro paulista en redes sociales.

Luego, añaden: “El jugador fue trasladado al hospital, donde se encuentra estable y permanece en observación para realizarle más pruebas que permitan determinar el diagnóstico“.

Finalmente, aclararon: “Como es habitual y respetando la privacidad del jugador, se publicará nueva información en cuanto el equipo médico disponga de ella, con el consentimiento de Oscar”.

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025

Oscar estaría considerando retirarse

Así lo reporta el medio brasileño Globo Esporte, citando que más allá del contrato que tiene firmado con São Paulo, hasta diciembre de 2027, el problema de salud que atraviesa lo llevaría a tomar la decisión de dar un paso al costado.

“Oscar está evaluando la posibilidad de una rescisión amistosa de su contrato con el Tricolor, con quien tiene contrato hasta finales de 2027. Según una fuente consultada por ge, la probabilidad de que esto ocurra es alta”, contaron en el medio referenciado.

Luego, referenciaron un problema del pasado que lo llevó a saber que ya poseía un problema cardiaco. Es decir, el inconveniente es de tiempo atrás.

“Oscar lleva varios meses controlando un problema cardíaco. En agosto, cuando lo evaluaron por la fractura de vértebra que sufrió en un partido contra el Corinthians, las pruebas mostraron una anomalía. El jugador se sometió a una revisión, pero el informe le autorizó a jugar”, soltaron en ge.

Oscar jugó el Mundial Brasil 2014 en compañía de Neymar y otro par de estrellas. | Foto: Getty Images

Finalmente, sentenciaron: “En aquel momento, ge preguntó al São Paulo sobre el asunto, pero el club sostuvo que Oscar estaba en condiciones de jugar al fútbol”.