Así le cayó a Vinícius la llegada de Ancelotti a Brasil: con carta dio veredicto para el Mundial 2026

“Gracias, míster. Por tanto. ERES EL MEJOR. Desde tu llegada a Madrid ha cambiado mi vida como jugador y persona. Me diste confianza, me hiciste crecer y estuviste a mi lado en cada momento, dentro y fuera del campo”, comienza la carta.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Vinicius Jr. y Carlo Ancelotti. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Ganamos dos Champions, dos Ligas y muchos otros títulos... pero lo que más valoro es la forma como me trató, la humildad y la manera como has manejado todos estos años”, añadió el atacante.

“Construimos más allá del fútbol. Siempre me defendiste y me protegió cuando más lo necesite. Hoy es difícil decir adiós. El vestuario del Madrid te va a extrañar. Yo te voy a extrañar. Pero al mismo tiempo, me alegra saber que ya tenemos fecha para el reencuentro: ahora, vistiendo juntos la camiseta de la Selección Brasileña. Es el destino. Te espero en BRASIL”, concluyó.