Así quedó el Draft de la NFL: estos fueron los 10 primeros jugadores elegidos

Every pick from Round 1. ✅ @NewEraCap pic.twitter.com/VLH3MFzZdY

Ward, el número 1

“Soy yo mismo. He tenido un sueño desde pequeño. Tenía aspiraciones más grandes que ser simplemente una selección del draft. Pero creo que simplemente lo deseaba más. Amo el fútbol americano y creo en Dios. Y si trabajas duro y tienes a Dios de tu lado, muchas cosas se solucionan solas“, dijo en rueda de prensa.

En la tercera posición, los New York Giants eligieron a Abdul Carter, edge de Penn State, y en la cuarta los New England Patriots a Will Campbell, tackle ofensivo de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU).