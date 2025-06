Así reaccionó Carlos Antonio Vélez tras la décima estrella de Santa Fe: lanzó duro sablazo

“ Este hombre sí que es un ejemplo. Vino a darle un título a Santa Fe y se lo dio. No quiero hacer ninguna referencia de otros que han costado mucho dinero y seguramente no le han podido dar lo que esperan sus hinchas”, dijo en vivo a través de Win Sports .

Así habló en Palabras Mayores

“Santa Fe le tapó la boca a un montón de gente . Derrotó muchos rivales, no solo a Nacional, Once Caldas, Millonarios y Medellín... derrotó al triunfalismo del Medellín, había que escucharlos y como lo lamento porque venían haciendo un campañón. La sobradez mata”, sentenció.

“No soy enemigo del jugador viejo, no. Yo soy enemigo del inútil, del que juega con el nombre, del que le saca la plata a los equipos del fútbol por su pasado y no por su presente. No me gustan esos personajes cualquiera sea la edad”, dijo.