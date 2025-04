Así reaccionó Piter Albeiro a la histórica victoria de Bucaramanga ante Racing por Libertadores

Pero la alegría no fue completa para Piter Albeiro, pues se acordó de lo sucedido la semana pasada en el estadio Américo Montanini. El leopardo podría tener seis puntos en la tabla si no fuera por el empate contra Colo-Colo, que se consumó luego de haber tenido ventaja de dos goles.

Y es que el conjunto auriverde no había marcado dos goles fuera del país por Copa Libertadores . Esta histórica victoria les permite subirse el primer lugar de la tabla en el grupo E, jugadas dos fechas del certamen internacional.

Noche de lamentos en Racing

La otra cara de la moneda es el lamento de Racing , que no esperaba estrellarse de esta manera ante un equipo que no es habitual en la Copa.

Gustavo Costas, técnico de la academia, hizo autocrítica por lo hecho sobre el terreno de juego. “A veces no estás en el partido, los jugadores son seres humanos. Hasta individualmente perdimos los duelos. Perdimos la segunda pelota... Íbamos a trabar y no ganábamos. Tuvimos 10 minutos en los que pudo haber salido otro partido, pero no entró”, explicó.