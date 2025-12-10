Suscribirse

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l: América de Cali tendrá particular duelo

Millonarios hará las veces de visitante, mientras América de Cali recibirá a un debutante.

Redacción Deportes
11 de diciembre de 2025, 1:43 a. m.
América de Cali tendrá particular partido debut en la Liga BetPlay 2026-l.
América de Cali tendrá particular partido debut en la Liga BetPlay 2026-l. | Foto: Colprensa - José Guzmán (El País).

Este miércoles, 10 de diciembre, Dimayor hizo oficial cómo se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. La competencia liguera aún no acaba en este clausura 2025, Tolima y Junior definirán al campeón en diciembre, pero los demás clubes ya piensan en el año venidero.

Para la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l hay varios duelos llamativos. Sin embargo, hay uno que se lleva todas las miradas y es el de América de Cali contra el nuevo Internacional de Bogotá, que entra a reemplazar al extinto Equidad Seguros.

Por otro lado, Millonarios ejercerá de visitante contra Atlético Bucaramanga, mientras Atlético Nacional recibirá a Boyacá Chicó.

En cuanto a los dos ascendidos, que toman el lugar de Unión Magdalena y Envigado, Cúcuta jugará de local contra Once Caldas, mientras Jaguares recibirá al Deportivo Cali.

Programación de la primera fecha en la Liga BetPlay 2026-l

  • Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima
  • Independiente Santa fe vs. Águilas Doradas
  • Fortaleza vs. Alianza F.C.
  • Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
  • Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas
  • América de Cali vs. Internacional de Bogotá
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
  • Atlético Bucaramanga vs. Millonarios
  • Deportivo Pereira vs. Llaneros
  • Jaguares vs. Deportivo Cali

¿Cuándo se sabrá el fixture completo de la Liga BetPlay 2026-l?

Se espera que Dimayor haga público el calendario completo de la Liga BetPlay 2026-l este fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Además, vendrían varias sorpresas que se mueven entre rumores y faltaría confirmación oficial.

Por ejemplo, todo apunta a que en el primer semestre de 2026 serán 19 fechas, no 20. Además, no se desarrollarían cuadrangulares, sino que el campeón se definiría por medio de playoffs. Es un formato que se jugó por última vez en Colombia para 2021-l, donde los mejores ocho del todos contra todos clasifican a cuartos de final, luego pasan cuatro a semis y dos a la gran final.

Cabe recordar que 2026 será el año del Mundial United, por lo que las competencias deben tener desarrollo lo más pronto posible antes del arranque del torneo de selecciones, donde participará Colombia. Dicha cita orbital arrancará el 11 de junio e irá hasta el 19 de julio.

