Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l: América de Cali tendrá particular duelo

Este miércoles, 10 de diciembre, Dimayor hizo oficial cómo se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. La competencia liguera aún no acaba en este clausura 2025, Tolima y Junior definirán al campeón en diciembre, pero los demás clubes ya piensan en el año venidero.

Para la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l hay varios duelos llamativos. Sin embargo, hay uno que se lleva todas las miradas y es el de América de Cali contra el nuevo Internacional de Bogotá, que entra a reemplazar al extinto Equidad Seguros.

Por otro lado, Millonarios ejercerá de visitante contra Atlético Bucaramanga, mientras Atlético Nacional recibirá a Boyacá Chicó.

En cuanto a los dos ascendidos, que toman el lugar de Unión Magdalena y Envigado, Cúcuta jugará de local contra Once Caldas, mientras Jaguares recibirá al Deportivo Cali.

Programación de la primera fecha en la Liga BetPlay 2026-l

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima

Independiente Santa fe vs. Águilas Doradas

Fortaleza vs. Alianza F.C.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas

América de Cali vs. Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Deportivo Pereira vs. Llaneros

Jaguares vs. Deportivo Cali

⚽🔥¡ATENCIÓN! Así se jugará la primera jornada de #LALIGAxWIN 2026-I. En los próximos días la Dimayor dará a conocer el fixture completo. pic.twitter.com/jQ66PcIRpE — Win Sports (@WinSportsTV) December 11, 2025

¿Cuándo se sabrá el fixture completo de la Liga BetPlay 2026-l?

Se espera que Dimayor haga público el calendario completo de la Liga BetPlay 2026-l este fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Además, vendrían varias sorpresas que se mueven entre rumores y faltaría confirmación oficial.

Por ejemplo, todo apunta a que en el primer semestre de 2026 serán 19 fechas, no 20. Además, no se desarrollarían cuadrangulares, sino que el campeón se definiría por medio de playoffs. Es un formato que se jugó por última vez en Colombia para 2021-l, donde los mejores ocho del todos contra todos clasifican a cuartos de final, luego pasan cuatro a semis y dos a la gran final.

#CortitasYalPie



ASAMBLEA DIMAYOR

MAÑANA - DÍA 2



Dimayor propone:

1° semestre

19 partidos en el TxT, playoffs, final y los clubes están de acuerdo.



Los clubes proponen para el 2.º semestre cuadrangulares y final.



América de Cali propone que se puedan usar los 4 extranjeros en… pic.twitter.com/eZvtSL3Fvv — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) December 10, 2025