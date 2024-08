Atleta colombiana lanzó fuerte pulla por escasa preparación y ‘justificó’ las pocas medallas en los Olímpicos París 2024: “nadie sabe”

La crítica a la poca preparación de los atletas

“No nos critiquen tanto, nadie sabe todo lo que uno debe pasar para llegar aquí, no saben todo el sacrificio que hay. Que uno no pase a una final no significa que no estemos muy bien preparados, simplemente que el nivel está demasiado alto. Colombia nunca ha tenido una muy buena preparación por falta de recursos”, apuntó.