Atlético Nacional se desarma: reportan venta a la MLS por 2 millones de dólares y tres años de contrato

Atlético Nacional sigue teniendo salidas en el mercado de pases. La prensa internacional reporta que ahora el defensor Juan José Arias sería transferido al Real Salt Lake City de la MLS, en un negocio que le dejaría una importante ganancia al verde de Antioquia.

Así lo reportó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X: “El defensor Juan José Arias jugará en el Real Salt Lake City de la MLS. Acuerdo cerrado con Atlético Nacional para que se venda en una cifra apenas superior a los u$s 2M y un contrato por 3 años y medio”.

🚨[EXCLUSIVO] El defensor Juan José Arias jugará en el Real Salt Lake City de la MLS.

*️⃣Acuerdo cerrado con Atlético Nacional para que se venda en una cifra apenas superior a los u$s 2M y un contrato por 3 años y medio. #TratoHecho pic.twitter.com/PwhUU0p1SW — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 28, 2026

Juan José Arias, de la casa Atlético Nacional hacia la MLS

Y es que Juan José Arias tomaría otro rumbo en su carrera deportiva luego de haber ganado todo lo posible en Colombia: dos ligas, dos copas y dos superligas. Integró las bases que tanto éxito le trajeron al verde de Antioquia.

Sería un buen negocio para Atlético Nacional la venta de Juan José Arias, al menos desde el punto de vista económico. Transfermarkt reporta que el defensor de 22 años tiene un valor en el mercado de 1.2 millones de euros.

Arias mide 1.87 m y ha demostrado condiciones físicas que lo dejan como uno de los mejores en su posición. Es una baja que pone al técnico Diego Arias a pensar en variantes, de cara a un año donde aparece la Copa Sudamericana y las competencias locales.

Lista de bajas en Atlético Nacional

Pero lo cierto es que el Nacional 2026 tendrá menos caras conocidas que lo que venía mostrando el equipo en las últimas temporadas. Por medio de sus redes, el cuadro verde ha informado de la salida de jugadores como:

Kilian Toscano (préstamo a Santa Fe)

Marino Hinestroza (transferido a Vasco da Gama)

Luis Marquínez (préstamo al Tolima)

Mateo Valencia (préstamo al Real Cundinamarca)

Jhojan Amaya (préstamo al Real Cundinamarca)

Jayder Asprilla (transferido a FC Sheriff)

Camilo Cándido

Joan Castro

Facundo Batista

Billy Arce

Juan José Arias (en espera de confirmación)

Marino Hinestroza, baja importante en Atlético Nacional para este 2026. Foto: Prensa Vasco da Gama.

Entre las llegadas, hasta ahora, resaltan la de Nicolás Rodríguez, Kevin Castaño, Milton Casco y la firma absoluta de Alfredo Morelos. Además, suena fuerte el rumor de la llegada de Cristian Chicho Arango, aunque no está confirmada.

De hecho, el periodista Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores, contó que habló con el presidente de Nacional, Sebastián Arango Botero, y este le aclaró el tema de Arango. Parece que aún hay que finiquitar detalles.

“Hemos hablado con él desde que llegó a Nacional. No es de última hora. La voluntad del jugador pudo agilizar y concretar la negociación en los últimos días. El negocio no ha terminado de concretarse, y por eso aún Nacional no lo anuncia. Lastimosamente se filtró, pero va bien encaminado”, fue la respuesta del presidente de Nacional, según Vélez.