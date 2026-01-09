Atlético Nacional sorprende a sus hinchas: revelan dos jugadores que interesan y juegan en el extranjero

Aunque el extremo Nicolás Rodríguez ya fue confirmado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional, en préstamo desde Orlando City, y para muchos era el reemplazo de Marino Hinestroza, parece que los planes cambiaron.

Este viernes, 9 de enero de 2025, periodistas cercanos a la actualidad de Atlético Nacional revelaron que el verde de Antioquia estaría detrás de varios nombres en la posición de extremos, ya sean derechos o izquierdos. De hecho, aseguran que con esa llegada sí estaría el reemplazo de Marino Hinestroza.

Uno es Diego Valoyes y el otro es Luis Miguel Angulo, ambos colombianos pero desempeñándose en el fútbol extranjero. La información la reveló el periodista Juan David Londoño, en su canal de YouTube, afirmando que ambos están en carpeta e interesan a Nacional, pero que no hay nada cerrado aún.

Otro nombre que dio Londoño fue el de Cristian Barrios, extremo de América de Cali, quien venía sonando para reforzar a Junior pero que, con el pasar de las horas, parece que tiene otras ofertas según revelan. Eso sí, todo apunta a que su futuro estaría lejos de la mecha para 2026.

Diego Valoyes

Tiene 29 años, juega como extremo derecho y ostenta contrato con FC Juárez de México. Su valor actual en el mercado, aproximadamente, sería de 2 millones de euros según el portal web Transfermarkt.

En Colombia tuvo paso por el extinto Equidad, hoy Internacional de Bogotá, y también por Talleres de Córdoba en Argentina. Además, defendió los colores de la Selección Colombia y jugó en las eliminatorias al Mundial 2022 bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

Diego Valoyes interesaría a Atlético Nacional. Foto: Getty Images via AFP

Luis Miguel Angulo

Alianza FC, Talleres de Córdoba, Platense y Central Córdoba han tenido a Luis Miguel Angulo en sus filas. Con 21 años, el extremo izquierdo esta avaluado en 2.5 millones de euros según Transfermarkt, y es uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección en el exterior.

El contrato de Luis Miguel con Talleres de Córdoba va hasta diciembre de 2027, por lo que se desconoce si Nacional lo llamaría en préstamo o ejecutaría la compra sobre el atacante.

Luis Miguel Angulo, de los nuevos talentos que despiertan el interés de Nacional. Foto: Getty Images

Nacional se mueve en el mercado

Tan solo en un par de horas, Atlético Nacional presentó a Nicolás Rodríguez y a Kevin Cataño. El verde trabaja en la llegada de futbolistas de cara a la temporada 2026, en medio de la casi inminente salida de Marino Hinestroza hacia Boca Juniors.

Se espera que en los próximos días existan más confirmaciones por parte de Atlético Nacional en cuanto a nombres, llegadas y salidas de la institución.