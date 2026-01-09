Deportes

Atlético Nacional sorprende a sus hinchas: revelan dos jugadores que interesan y juegan en el extranjero

Parecía que Nicolás Rodríguez era el reemplazo de Marino Hinestroza, pero todo apunta a que Nacional buscaría un refuerzo desde liga extranjera.

Redacción Deportes
10 de enero de 2026, 2:08 a. m.
Atlético Nacional pone sus ojos en dos jugadores colombianos que juegan en el extranjero.
Atlético Nacional pone sus ojos en dos jugadores colombianos que juegan en el extranjero. Foto: AFP

Aunque el extremo Nicolás Rodríguez ya fue confirmado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional, en préstamo desde Orlando City, y para muchos era el reemplazo de Marino Hinestroza, parece que los planes cambiaron.

Este viernes, 9 de enero de 2025, periodistas cercanos a la actualidad de Atlético Nacional revelaron que el verde de Antioquia estaría detrás de varios nombres en la posición de extremos, ya sean derechos o izquierdos. De hecho, aseguran que con esa llegada sí estaría el reemplazo de Marino Hinestroza.

Uno es Diego Valoyes y el otro es Luis Miguel Angulo, ambos colombianos pero desempeñándose en el fútbol extranjero. La información la reveló el periodista Juan David Londoño, en su canal de YouTube, afirmando que ambos están en carpeta e interesan a Nacional, pero que no hay nada cerrado aún.

Otro nombre que dio Londoño fue el de Cristian Barrios, extremo de América de Cali, quien venía sonando para reforzar a Junior pero que, con el pasar de las horas, parece que tiene otras ofertas según revelan. Eso sí, todo apunta a que su futuro estaría lejos de la mecha para 2026.

