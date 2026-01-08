Deportes

¿Boca Juniors o São Paulo? Revelan movida por Marino Hinestroza y Atlético Nacional tendría veredicto

Parece que luego de tanto enredo, el futuro de Marino Hinestroza ya tiene luz verde y estaría entre dos gigantes de sudamérica.

Redacción Deportes
9 de enero de 2026, 3:09 a. m.
¿Boca Juniors o São Paulo? Horas clave en el futuro de Marino Hinestroza.


Vuelve a sonar el tema de Marino Hinestroza en Atlético Nacional. Este jueves, 8 de enero de 2026, revelaron que los dos equipos más interesados en el atacante de 23 años serían Boca Juniors y São Paulo.

Entonces, todo apunta a que Nacional tiene la última palabra respecto a un tema que ha despertado todo tipo de comentarios. Marino Hinestroza, con contrato vigente en Atlético Nacional, no está entrenando con el verde de Antioquia.




¿São Paulo o Boca Juniors?

Fue la periodista Pilar Velásquez la que dio información al respecto. Apunta a que Boca Juniors habría mejorado la oferta a Atlético Nacional, por Marino Hinestroza, y que eso destrabaría la negociación entre las partes.

Sin embargo, también contó que São Paulo llevaba la delantera hasta hace tan solo un par de horas. Es decir, no hay nada definido, pero todo parece indicar que el xeneize argentino tendría nuevamente la ventaja.




