¿Boca Juniors o São Paulo? Revelan movida por Marino Hinestroza y Atlético Nacional tendría veredicto

Vuelve a sonar el tema de Marino Hinestroza en Atlético Nacional. Este jueves, 8 de enero de 2026, revelaron que los dos equipos más interesados en el atacante de 23 años serían Boca Juniors y São Paulo.

Entonces, todo apunta a que Nacional tiene la última palabra respecto a un tema que ha despertado todo tipo de comentarios. Marino Hinestroza, con contrato vigente en Atlético Nacional, no está entrenando con el verde de Antioquia.

Marino Hinestroza, el extremo de Nacional por el que se pelean en Sudamérica. Foto: @nacionaloficial

¿São Paulo o Boca Juniors?

Fue la periodista Pilar Velásquez la que dio información al respecto. Apunta a que Boca Juniors habría mejorado la oferta a Atlético Nacional, por Marino Hinestroza, y que eso destrabaría la negociación entre las partes.

Sin embargo, también contó que São Paulo llevaba la delantera hasta hace tan solo un par de horas. Es decir, no hay nada definido, pero todo parece indicar que el xeneize argentino tendría nuevamente la ventaja.

“Sobre Marino: en las últimas horas Boca mejoró la oferta, como la quiere Atlético Nacional, es decir, ‘se desatrancó la negociación’ con el equipo argentino”, arrancó afirmando Pilar por medio de su cuenta de X.

Y añadió: “La otra posibilidad es São Paulo, que hasta esta tarde, ganaba sobre la mesa. Horas claves para definir”.

Marino Hinestroza tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027, por lo que el cuadro verde de Antioquia buscaría un buen ingreso económico en caso tal que el jugador siga su carrera en otro club.

Atlético Nacional contrató a un extremo derecho

Las pistas llevan a que Nacional se movió rápido para conseguirle un reemplazo a Marino Hinestroza. Aunque la salida de este último del verde aún no es oficial, el rey de copas colombiano anunció la llegada de Nicolás Rodríguez.

Nicolás Rodríguez (der.) pinta como el refuerzo de Marino Hinestroza en Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Se trata de un extremo por derecha, misma posición de Marino Hinestroza, que tiene 21 años y pertenece al Orlando City de la MLS. El contrato del futbolista con el club estadounidense va hasta diciembre de 2027, por lo que llega a Nacional en préstamo hasta diciembre de 2026.

Para la prensa y los aficionados, Nicolás Rodríguez es el reemplazo de Marino Hinestroza en Nacional: joven, con proyección, misma posición sobre el papel y con buenos comentarios en los clubes donde ha estado.

Será la segunda experiencia de Nicolás Rodríguez en el FPC, pues de 2021 a 2024 jugó para Fortaleza de Bogotá. Tuvo tan buenas actuaciones allí que Orlando City lo acabó contratando, y ahora lo cede al verde para que tenga más minutos.