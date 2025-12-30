Deportes

Reemplazo de Marino Hinestroza confirmó su llegada a Atlético Nacional: se adelantó al anuncio del club

A un medio del país, el nuevo fichaje del equipo le dio la primicia sobre su arribo a Medellín. Para este es venir al “más grande en Colombia”.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de diciembre de 2025, 10:30 p. m.
Primer refuerzo de Nacional para 2026 se anticipó al anuncio del club Foto: Getty Images

Nicolás Rodríguez se autooficializó como el primer refuerzo de Atlético Nacional para 2026. Sin haberse dado el anunció del cuadro verde, quien arriba desde Orlando City de los Estados Unidos, dio una declaración más que certera sobre su llegada a Medellín.

A los micrófonos de RTVC, el atacante dio a conocer que: “Tomo la decisión de venir a uno de los clubes más grandes de Suramérica, el más grande en Colombia”.

Si bien las redes del cuadro verdolaga nada han dicho al respecto, este ya se siente parte del proceso y cuenta lo crucial que es dicha decisión: “Aquí estamos y es algo muy importante para mi carrera”.

Adicional a eso, también reveló otros cuantos detalles del trato. Según lo refirió Rodríguez. “El club me contacta para ser un jugador que les ayude en banda derecha y aportar en los objetivos del próximo año”.

Con eso último que mencionó, el extremo da a entender que será el reemplazo directo de Marino Hinestroza, el cual está por resolver su salida al exterior. Boca Juniors es el destino al que todo apunta, pero en caso de haber complicaciones en Brasil también es de su interés.

Préstamo por un año

Rodríguez es un joven de apenas 21 años de edad, que surgió de la cantera de Fortaleza y fue vendido hace relativamente poco a Orlando City, por 1.2 millones de dólares.

Nicolás Rodríguez, de Orlando City pasa a Atlético Nacional
Nicolás Rodríguez, de Orlando City pasa a Atlético Nacional Foto: MLS via Getty Images

En suelo norteamericano el extremo no ha tenido el rendimiento esperado. Justamente este nivel medio-bajo, es lo que hace que la dirigencia del cuadro de la Florida piense en un préstamo a Nacional, donde pueda tomar rodaje y madurar para sacarle luego el provecho nuevamente en Norteamérica.

Pistas de que llegaría a Nacional

A lo largo de varios días se venía hablando de la llegada de Rodríguez a Nacional. Este también calentó esto en la noche del domingo, con una publicación a través de su cuenta de Instagram donde dejó el mensaje: “A mí solo me queda grande la ropa, por eso me gusta así”.

Además de eso, dio a entender con un “Tic-Tac” que era cuestión de pocos detalles y horas para oficializar su paso al Rey de Copas colombiano.

Al plantel paisa llega Nicolás con la firme intención de lograr una mayor continuidad. En el último tiempo apenas jugó 12 partidos y marcó un gol.

En su estancia en Fortaleza, donde estuvo por tres años (2021-2024), el atacante alcanzó la cifra de 93 partidos. En dicho tiempo pudo marcar 8 goles y dar 6 asistencias.

Nicolás Rodríguez estaría en carpeta de Millonarios.
Nicolás Rodríguez estuvo en carpeta en su momento para Millonarios Foto: Instagram: @fortaleza_ceif

Será cuestión de días nada más entonces, para que Nacional confirme a Rodríguez y se vean las primeras imágenes de este con la camiseta de su nuevo club.

Asimismo, también se espera que todo entre Marino, Nacional y Boca Juniors se destrabe, para que la despedida del campeón en los últimos años sea completamente oficial.

