Atlético Nacional tomó primera decisión con Javier Gandolfi, tras fracaso en la Liga Betplay

Gandolfi, en la cuerda floja

“Firmé por dos años”

“A la gente hay que decirle gracias, bajo la lluvia, alentando. El común denominador piensa que me debo ir, cuando llegué a la institución firmé un contrato por dos años, no por objetivos. Este tristemente no lo logramos, pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto, si no tendríamos que cambiar el formato del contrato, estoy con mucha fuerza”, apuntó el timonel.