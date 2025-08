Bayern Múnich vs. Lyon: canal y hora para ver el debut de Luis Díaz en Alemania

Desde entonces no ha vuelto a jugar y este sábado tendrá la oportunidad de hacerlo en el amistoso programado para las 8:30 de la mañana (hora de Colombia). Dicho duelo será transmitido exclusivamente por FC Bayern TV Plus , servicio de streaming pago del conjunto bávaro.

Das erste Testspiel der neuen Saison steht an! 🔥 🔴 FC Bayern vs. Olympique Lyon! 🔵 🏟️ Allianz Arena 🕞 15:30 Uhr 🎥 Morgen 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗫𝗞𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩 auf FC https://t.co/NUhHhEfIrL PLUS: https://t.co/YUbCPQBamh pic.twitter.com/0IeZ7aIMDI

Altas expectativas por Luis Díaz

“Obviamente, sé el jugador que soy, lo que estoy dando en cada club al que voy, sé lo que me estoy jugando cada año, he crecido futbolísticamente. No te puedo decir que valgo los 70 o 75 (millones), lo que quisieran pagar los clubes, yo nada más vengo a demostrar por qué me querían en el equipo, tratar de demostrar en el campo”, sentenció.