Benzema: los múltiples récords del goleador de la temporada en el mundo | ¿Balón de oro?

Karim Mostafa Benzema, apodado ‘el gato’ y de procedencia Argelina pero con nacionalidad francesa, es hoy uno de los delanteros más importantes del mundo, por no decir el más. Uno de los atacantes del Real Madrid que a sus 34 años ha encontrado el mejor momento de su carrera profesional. Luego de ser el segundo en el tridente Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, de la época dorada del club blanco.

Ahora, es el francés el protagonista número uno de la delantera. Un atacante que durante la presente campaña ha logrado romper varios récords y los cuales lo ponen en un escalafón diferente, tal vez, para poder compartir con Cristiano Ronaldo o Lionel Messi que están fuera de serie en el balompié mundial.

A pesar de la derrota, el francés fue una de las grandes figuras vs. Manchester City - Foto: AFP

Las estadísticas de la presente temporada para Benzema son superlativas, en principio el goleador del Real Madrid ha logrado acumular 41 goles en 41 participaciones con el conjunto blanco, demostrando un poderío goleador con una suma inteligencia para ubicarse en los momentos precisos en el área y ser totalmente decisivo para su equipo.

Además, a pesar de la reciente derrota con el Manchester City por la primera semifinal de la Champions League, el 9 de los ‘merengues’, ha logrado unirse al selecto grupo de jugadores que han marcado más goles en una misma temporada del certamen internacional, siendo la cifra de 14 tantos los que le ayudan a disputar el top con cifras como las alcanzadas por Cristiano Ronaldo (2013/14): 17 Cristiano Ronaldo (2015/16): 16 Cristiano Ronaldo (2017/18): 15, Robert Lewandowski (2019/20): 15 y Lionel Messi (2011/12): 14.

Por otra parte, el mejor jugador del mundo en la actualidad ha logrado llegar a las siete anotaciones entre los máximos goleadores de la Liga de Campeones en la instancia de semifinales, siendo superado únicamente por su excompañero Cristiano Ronaldo con 13 anotaciones.

Durante este martes, en su duelo 140 por la competencia de clubes más importante del mundo, alcanzó las 85 anotaciones con su doblete en el que dejó una exquisita definición de penal al estilo Panenka.

Ida de semifinales. Mánchester. Real Madrid perdiendo 4-2 vs. el City de Guardiola en la #CHAMPIONSxESPN. Penal para los de Ancelotti. Benzema hizo ésto... pic.twitter.com/0JbtoK3fKV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2022

Finalmente, no solo se trata de marcar, el nivel del ariete francés también deja ver su destreza para asistir a sus compañeros, alcanzando 13 asistencias en lo corrido de la temporada, todo esto haciéndolo merecedor de un posible Balón de Oro al final de la temporada.

Apoyo de la hinchada en el Bernabéu

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, reconoció que pese al marcador y lo visto en el partido ante el Manchester City “una derrota nunca es buena” e hizo ya un llamamiento a la afición porque la van a necesitar “como nunca” para la vuelta de la semana que viene para levantar el 4-3 del Etihad Stadium.

“Una derrota nunca es buena porque tenemos ilusión en esta Champions, pero lo más importante es que nunca bajamos los brazos. Ahora hay que ir al Bernabéu y necesitamos a nuestra afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar”, señaló Benzema tras el partido a ‘Movistar+’.

El ‘9′ recordó que “esto es el alto nivel” al ser preguntado por los dos tempraneros goles del City. “Entramos al partido sin confianza y atrás pasó eso porque el City en buen equipo, juega en casa, con mucha presión y te mete dos goles”, admitió.

💬 @Benzema: “Necesitamos a la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar."#UCL pic.twitter.com/zlruYFkStp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2022

Para el goleador, en ese primer tramo de partido “faltó un poco de todo”. “De ambición, de presionar, de confianza, porque lo hicimos 25 minutos después, pero no podemos estar siempre bien los 90 minutos”, remarcó el delantero francés.

“Siempre me meto en la cabeza que si no tiras un penalti no vas a fallar nunca. Es confianza, lanzar y ya está, yo tengo mucha confianza en mí”, sentenció Benzema sobre su lanzamiento de penalti a lo ‘Panenka’ para hacer el 4-3.