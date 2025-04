Camilo Cándido se pronunció sobre brutal golpe que sufrió ante Millonarios: “No me acuerdo”

El clásico de Millonarios ante Atlético Nacional (0-0) no tuvo goles , pero sí varias acciones que estallaron las redes sociales en la noche del domingo.

Marino Hinestroza se cansó y soltó duro sablazo tras Millonarios vs. Nacional: cámara lo grabó

Por fortuna la situación no pasó a mayores y el lateral izquierdo salió por sus propios medios de la cancha , recibiendo los aplausos de la afición de Millonarios al ver que estaba fuera de peligro.

Lo curioso es que Cándido no recuerda haber recibido esa ovación de la tribuna occidental del estadio El Campín. “Sinceramente de esos minutos no me acuerdo, pero agradecerle al hincha de Millonarios y a toda la gente que se preocupó por mi. Pasar la tranquilidad de que estoy bien, el doctor llevará los estudios que tenga que hacer y estaré listo lo más pronto posible”, declaró en zona mixta.