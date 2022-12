Campeón del mundo con Francia se despachó contra la Selección Argentina: “Dieron una imagen de agresividad y juego sucio”

La esperada final de la Copa Mundo Qatar 2022, que se disputará este domingo 18 de diciembre en el estadio de Luseil entre las selecciones de Francia y Argentina, no ha quedado exenta de polémicas que vienen y van de lado y lado.

La más reciente la desató Adil Rami, quien juega como defensa en el E. S. Troyes A. C. de la Ligue 1 y que hizo parte de la selección de su país cuando obtuvo el título undial en Rusia 2018.

El jugador se refirió al partido que definirá el ganador del torneo orbital y en especial se fue con todo contra el equipo argentino en su conjunto, aunque habló maravillas de uno de sus jugadores, precisamente de quien juega actualmente en el Paris Saint-Germain, PSG.

“Me gusta todo de Lionel Messi, pero no me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio”, señaló Rami en una entrevista con el portal Quotidien.

Estas declaraciones se suman a las de Theo Hernández, quien actualmente hace parte de la nómina francesa en Qatar 2022, y quien aseguró que “no les preocupa” el 10 argentino.

Y es que Argentina ha sido centro de polémicas a lo largo de este torneo orbital. No hay que olvidar la situación que se vivió previo al partido contra Países Bajos, donde el técnico neerlandés, Louis Van Gaal, habló sobre ciertos jugadores de la selección sudamericana, incluyendo a Messi.

¿Quién es Adil Rami?

Adil Rami, de 36 años, ha tenido pasos por equipos de España, Italia, Turquía, Rusia y Portugal.

Es en La Liga de España donde alcanzó su mayor nivel con Valencia, que le permitió llegar al AC Milán en una operación de traspaso por 4.25 millones de euros.

Equipos: Lille (Francia), Valencia CF (España), AC Milán (Italia), Sevilla FC (España), Marsella (Francia), Fenerbahce (Turquía), Sochi (Rusia), Boavista (Portugal) y Troyes (Francia)

Títulos: una Copa del Mundo, una Liga de Francia, una Europa League y una Copa de Francia.

Rami además ha estado en el centro de la polémica tras su divorcio en 2019 con la conocida actriz Pamela Anderson (Guardianes de la bahía) y con quien se había casado en 2017.

Tras la separación, la actriz lo llamó “monstruo” por sus infidelidades, pero además porque ya tenía una historia de personalidad sociópata, al proyectar en los demás lo que él mismo hacía.

“Solía burlarse de otros jugadores que tenían amantes a la vuelta de la esquina. Él los llamó monstruos. Pero peor, él le mintió a todos”, dijo en ese momento Anderson, tras enterarse de que Adil Rami la había engañado.

Además, la actriz calificó al futbolista de hipócrita por haber apoyado la organización National DV Hotline, que ayuda a las víctimas de violencia de doméstica.

Al menos 6.000 aficionados franceses son esperados en el estadio de Lusail para la final del Mundial, según se informó este viernes desde la Federación Francesa de Fútbol. (Photo by Simon Bruty/Anychance/Getty Images) - Foto: Getty Images

En total, 6.000 aficionados franceses en la final en Qatar

Entre tanto, al menos 6.000 aficionados franceses son esperados en el estadio de Lusail para la final del Mundial, según se informó este viernes desde la Federación Francesa de Fútbol.

Cerca de 3.000 franceses ya tenían previsto su viaje a Qatar al haber reservado un boleto condicional, válido en caso de clasificación de los Bleus para la final, indicó la misma fuente.

Y cerca de 3.000 entradas suplementarias fueron atribuidas después por la FIFA a la FFF, que trabaja con dos agencias de viajes para organizar la llegada de esos aficionados.

La agencia Couleur, colaboradora de la FFF, ofrecía por ejemplo, viajes a partir de 1.600 euros (unos 8.000.000 de pesos colombianos aproximadamente) la ida y vuelta a Doha el mismo domingo, según su página de internet.

La Federación también invitó a todos sus empleados para la final del domingo, así como a los presidentes de las diferentes ligas en Francia, informaron fuentes próximas a la FFF.

Pero las gradas del estadio de Lusail estarán probablemente más pobladas de camisetas albicelestes, ya que miles de argentinos acompañan a su selección desde el inicio del torneo.

Argentina también cuenta con muchos apoyos entre los aficionados qataríes.

El estadio de Lusail, construido expresamente para este Mundial, puede albergar a cerca de 89.000 espectadores.

* Con información de AFP