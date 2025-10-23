Suscribirse

Canal y hora para ver el partidazo entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers reeditan la final de la NBA en el arranque de temporada.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

23 de octubre de 2025, 10:26 p. m.
INDIANAPOLIS, INDIANA - JUNE 19: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers is defended by Shai Gilgeous-Alexander #2 of the Oklahoma City Thunder during the second quarter in Game Six of the 2025 NBA Finals at Gainbridge Fieldhouse on June 19, 2025 in Indianapolis, Indiana. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)
Thunder vs. Pacers: la revancha de la final que marcará la segunda fecha de la NBA. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images) | Foto: Getty Images

La segunda fecha de la NBA iniciará con todo, entregando un partido que se llevará los reflectores sobre los demás, puesto que se enfrentarán los dos equipos que disputaron la más reciente edición de la gran final: Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers se verán las caras una vez más.

Contexto: Estalla mega escándalo en la NBA: dos figuras activas implicadas en apuestas ilegales y esquemas vinculados con la mafia italiana

Thunder es el actual campeón y renovó los contratos de sus jugadores más valiosos, que ya de por sí son jóvenes, por lo que es una de las franquicias a tener en cuenta en la próxima década de la liga. Mientras tanto, su rival llega con una baja sensible, la de Tyrese Haliburton, quien se lesionó precisamente en aquella final que perdió.

Este será un encuentro cargado de nostalgia, por lo que será seguramente uno de los que más llame la atención de los fanáticos del baloncesto.

¿Cuándo será el partido?

El encuentro será la noche de este jueves 23 de octubre en el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. El balón será lanzado a las 18:30 (hora Colombia). La transmisión oficial podrá sintonizarse a través de la suscripción a NBA Pass, Disney Plus o por medio de ESPN.

En la primera salida del Thunder, el pasado martes 21 de octubre, obtuvieron una victoria ante Houston Rockets de Kevin Durant en el Paycom Center de Oklahoma City, en un juego donde se tuvieron que disputar dos tiempos extra y terminó 125 a 124.

Mientras que para Indiana Pacers, el partido de esta noche será su debut en esta temporada, después de perder la final en el pasado mes de junio. Por lo tanto, se espera ver cómo se adapta el equipo a la baja de su estrella.

Una situación similar afrontó Boston Celtics, equipo que perdió por un largo periodo a Jayson Tatum, puesto que se lesionó en la postemporada. La franquicia más veces campeona deberá afrontar gran parte de esta temporada sin su jugador insignia.

Otra franquicia que no podrá contar con uno de sus emblemas es Los Ángeles Lakers, quienes perdieron en su debut y cuyo mánager, Jonathan Redick, alegó que el equipo extrañó considerablemente a LeBron James, quien se perderá las primeras semanas de la NBA debido a una lesión.

El inicio de esta temporada está marcado por las lesiones, pero también porque podría ser una de las últimas en las que se verá a jugadores históricos en sus franquicias, como es el caso de Stephen Curry, quien al finalizar este ciclo de la NBA podría convertirse en agente libre.

