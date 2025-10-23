La segunda fecha de la NBA iniciará con todo, entregando un partido que se llevará los reflectores sobre los demás, puesto que se enfrentarán los dos equipos que disputaron la más reciente edición de la gran final: Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers se verán las caras una vez más.

Thunder es el actual campeón y renovó los contratos de sus jugadores más valiosos, que ya de por sí son jóvenes, por lo que es una de las franquicias a tener en cuenta en la próxima década de la liga. Mientras tanto, su rival llega con una baja sensible, la de Tyrese Haliburton, quien se lesionó precisamente en aquella final que perdió.

Este será un encuentro cargado de nostalgia, por lo que será seguramente uno de los que más llame la atención de los fanáticos del baloncesto.

3 of the last 4 NBA CHAMPS in action tonight!



🔥 2025 NBA Finals rematch

🔥 Shai: 24 of 35p in opener in 4Q/OTs

🔥 Steph, 2022 champs vs. Jokić, 2023 champs@AmericanExpress NBA Tip-Off continues on ESPN. pic.twitter.com/V5h77aX2Pi — NBA (@NBA) October 23, 2025

¿Cuándo será el partido?

El encuentro será la noche de este jueves 23 de octubre en el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. El balón será lanzado a las 18:30 (hora Colombia). La transmisión oficial podrá sintonizarse a través de la suscripción a NBA Pass, Disney Plus o por medio de ESPN.

En la primera salida del Thunder, el pasado martes 21 de octubre, obtuvieron una victoria ante Houston Rockets de Kevin Durant en el Paycom Center de Oklahoma City, en un juego donde se tuvieron que disputar dos tiempos extra y terminó 125 a 124.

Mientras que para Indiana Pacers, el partido de esta noche será su debut en esta temporada, después de perder la final en el pasado mes de junio. Por lo tanto, se espera ver cómo se adapta el equipo a la baja de su estrella.

2025 NBA FINALS REMATCH 🍿



Thunder, Pacers clash after last season's EPIC 7-game thriller!



⏰ Action tips off at 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/pfS6e7Vw4j — NBA (@NBA) October 23, 2025

Una situación similar afrontó Boston Celtics, equipo que perdió por un largo periodo a Jayson Tatum, puesto que se lesionó en la postemporada. La franquicia más veces campeona deberá afrontar gran parte de esta temporada sin su jugador insignia.

Otra franquicia que no podrá contar con uno de sus emblemas es Los Ángeles Lakers, quienes perdieron en su debut y cuyo mánager, Jonathan Redick, alegó que el equipo extrañó considerablemente a LeBron James, quien se perderá las primeras semanas de la NBA debido a una lesión.