Candidato para ser director técnico de Atlético Nacional confirmó acercamientos

Atlético Nacional se juega la vida este jueves (3 de marzo) cuando se enfrente a Olimpia de Paraguay en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores. Aunque jugará en el Atanasio Girardot, en casa y con su gente apoyando, tendrá que revertir el 3-1 que se registró en la visita a Asunción.

Es un compromiso que no será nada fácil, pero que representa un nuevo reto para la escuadra verde, que ha tenido experiencia en campeonatos internacionales y sabe lo que es revertir series en este tipo de definiciones. Por esta razón, el equipo y su hinchada confían en darle vuelta a la diferencia de dos goles, una que les permita estar en la tercera ronda al ganador de la serie entre Millonarios y Fluminense, que se llevó de manera contundente el equipo brasileño.

Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

Sin embargo, este no es el único tema que preocupa por el momento en las toldas del verde paisa; además de lo deportivo, está la necesidad de encontrar rápidamente un nuevo cuerpo técnico, que pueda tomar las riendas del equipo para afrontar lo que resta del campeonato, en donde el objetivo primario es el título.

En días pasados, se informó que a Hernán Crespo se le presentó una oferta formal para hacerse con el cargo en Nacional. Como futbolista defendió los colores de su selección, el Inter de Milán, Chelsea, entre otros importantes equipos. En cuanto a su camino como director técnico, su preparación inició en Italia en las divisiones menores del Parma y con el Módena, mientras que en Argentina se hizo cargo de Banfield y Defensa y Justicia, con este último fue campeón de la Copa Sudamericana 2020.

Actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por São Paulo de Brasil, donde no tuvo mucha suerte.

Pese a que hubo ilusión por parte de la hinchada de Nacional con la llegada del histórico jugador argentino al banco verdolaga, este miércoles se conoció que Crespo decidió rechazar la oferta del equipo colombiano al no estar en sus planes dirigir en el fútbol colombiano.

🚨Hernán Crespo rechazó la propuesta y no será el entrenador de Atlético Nacional.

*️⃣La decisión ya fue comunicada al club. pic.twitter.com/gwHqANm2UY — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 2, 2022

Según confirmó el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de Twitter, “Hernán Crespo rechazó la propuesta y no será el entrenador de Atlético Nacional”. Y dejando la puerta bien cerrada para la llegada del estratega a Colombia, agregó que “la decisión ya fue comunicada al club”.

Ahora, ante la negativa de Hernán Crespo, sobre la mesa de los directivos del cuadro verde de la capital de Antioquia estarían varios nombres: Alfredo Arias, Hernán Torres, Alberto Gamero, Lucas Pusineri, Hárold Rivera y Oceano Da Cruz son algunos de los técnicos acercados.

“Estoy en la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional”: Lucas Pusineri en Blog Deportivo. pic.twitter.com/EYz3kD4PBV — Gustavo López (@guslopezinfo) March 3, 2022

El cuarto en la lista, durante la tarde de este jueves tuvo la oportunidad de conversar con el programa Blog Deportivo de Blu Radio; allí fue sincero sobre el panorama que se presenta para las negociaciones y aceptó que su nombre es parte de los candidatos para quedarse con el cargo.

“Estoy a la expectativa de todas las cosas que se vienen conversando. Si estoy en la baraja de candidatos posibles para la conducción técnica de Atlético Nacional, eso me pone contento y habla de la buena imagen que he dejado en los clubes en los que he estado y eso para mí es muy bueno porque sigo con posibilidades de estar en clubes importantes”, sentenció Lucas Pusineri.

De manera complementaria en la misma conversación, el argentino dio a conocer que aún no hay tiempos específicos para que el proceso llegue a una formalidad; por ahora, ve con ilusión el interés de un equipo histórico del fútbol colombiano que lo tenga en cuenta para tomar las riendas en el banquillo técnico.

Cabe recordar que Pusineri actualmente se encuentra libre y en Colombia ya tuvo un periplo importante con Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali, los cuales dirigió entre 2018 y 2019, respectivamente.